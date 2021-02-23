Вт, 23.02.2021
На мой взгляд, достаточно причин, по которым Латвия не может позволить себе ослабить ограничения. Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист
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Завтра в Латвию прибудут 8400 вакцин Moderna

Вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. ФОТО: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Завтра, 24 февраля, планируется доставка в Латвию 8 400 доз вакцины Moderna, сообщила сегодня Кабинету министров руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Поставки других вакцин еще не завершены, но в настоящее время ожидается, что 28 февраля Латвия может получить 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы еще десять партий вакцин от разных производителей.

На следующей неделе планируется вакцинировать более 22 000 человек, а в последующие недели немного меньше.

В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп. К концу марта планируется привить около 57 000 пожилых людей, ведется работа над тем, чтобы начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.

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