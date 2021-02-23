Завтра в Латвию прибудут 8400 вакцин Moderna

Поставки других вакцин еще не завершены, но в настоящее время ожидается, что 28 февраля Латвия может получить 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы еще десять партий вакцин от разных производителей.

На следующей неделе планируется вакцинировать более 22 000 человек, а в последующие недели немного меньше.