Завтра в Латвию прибудут 8400 вакцин Moderna
Завтра, 24 февраля, планируется доставка в Латвию 8 400 доз вакцины Moderna, сообщила сегодня Кабинету министров руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.
Завтра, 24 февраля, планируется доставка в Латвию 8 400 доз вакцины Moderna, сообщила сегодня Кабинету министров руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.
Поставки других вакцин еще не завершены, но в настоящее время ожидается, что 28 февраля Латвия может получить 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы еще десять партий вакцин от разных производителей.
На следующей неделе планируется вакцинировать более 22 000 человек, а в последующие недели немного меньше.
В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп. К концу марта планируется привить около 57 000 пожилых людей, ведется работа над тем, чтобы начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.