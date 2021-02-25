Для поддержки предпринимателей и работающих выделено дополнительно 110 млн евро
Кабинет министров в четверг одобрил предложение Минфина выделить для поддержки предпринимателей и работающих дополнительно 110 млн евро.
Кабинет министров в четверг одобрил предложение Минфина выделить для поддержки предпринимателей и работающих дополнительно 110 млн евро.
Дополнительное финансирование будет выделено из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".
До этого на выплату пособий за простой и обеспечение оборотных средств было выделено 110 млн евро. Однако, как указал Минфин, с учетом продолжающейся пандемии, введения в стране дополнительных ограничений на хозяйственную деятельность и продления срока оказания поддержки прогнозируется, что для поддержки потребуется больше финансирования.
Согласно данным Службы госдоходов, до 22 февраля пособия за простой получили 64 267 человек на общую сумму 36,14 млн евро, зарплатные субсидии до 21 февраля получили 20 066 человек на общую сумму 8,76 млн евро, а для обеспечения оборотных средств 4136 получателям выплачено 34,67 млн евро.