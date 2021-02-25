Для поддержки предпринимателей и работающих выделено дополнительно 110 млн евро

До этого на выплату пособий за простой и обеспечение оборотных средств было выделено 110 млн евро. Однако, как указал Минфин, с учетом продолжающейся пандемии, введения в стране дополнительных ограничений на хозяйственную деятельность и продления срока оказания поддержки прогнозируется, что для поддержки потребуется больше финансирования.