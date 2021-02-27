Сб, 27.02.2021
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Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии

Леди Гаге вернули похищенных собак. Артистка обещала полмиллиона долларов за их возвращение

Американской певице и актрисе Леди Гаге вернули французских бульдогов Коджи и Густава, которых несколько дней назад похитили во время прогулки, пишет "Медуза" со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в центре Лос-Анджелеса вооруженный преступник ранил выгульщика собак певицы Леди Гаги и похитил двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав.

По видео с одной из уличных камер полицейским удалось выяснить, что злоумышленник стрелял в выгульщика собак из полуавтоматического пистолета, а после забрал двух собак и уехал на белой машине.

Певица объявила награду в 500 тысяч долларов за возвращение питомцев. Она пообещала заплатить в том числе тому, кто случайно найдет собак или купит их, не зная, что они похищены. 

В пятницу, 26 февраля, Леди Гага написала в Instagram, что бульдогов вернула некая женщина. Ее личность не раскрывает. Она нашла питомцев артистки и, как предполагается, не связана с их похищением.

Получила ли женщина обещанную Леди Гагой награду, пока не известно.

Собаки в результате похищения не пострадали. Выгульщик Леди Гаги Райан Фишер находится в стабильном состоянии. Полученное ранение не угрожает его жизни.

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