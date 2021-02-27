Леди Гаге вернули похищенных собак. Артистка обещала полмиллиона долларов за их возвращение

Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в центре Лос-Анджелеса вооруженный преступник ранил выгульщика собак певицы Леди Гаги и похитил двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав.

По видео с одной из уличных камер полицейским удалось выяснить, что злоумышленник стрелял в выгульщика собак из полуавтоматического пистолета, а после забрал двух собак и уехал на белой машине.

Певица объявила награду в 500 тысяч долларов за возвращение питомцев. Она пообещала заплатить в том числе тому, кто случайно найдет собак или купит их, не зная, что они похищены.

В пятницу, 26 февраля, Леди Гага написала в Instagram, что бульдогов вернула некая женщина. Ее личность не раскрывает. Она нашла питомцев артистки и, как предполагается, не связана с их похищением.

Получила ли женщина обещанную Леди Гагой награду, пока не известно.