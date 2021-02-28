Вс, 28.02.2021
Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии

Клавс 12 лет прожил за рубежом. Он вернулся в родную Кулдигу и открыл кофейный бизнес

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

История опыта жителя Кулдиги Клавса Шлакорциня ярко доказывает то, что, прожив какое-то время в других странах, видение становится шире, и, вернувшись домой в Латвию, часто возникают новые идеи для бизнеса на родине. Спустя 12 лет жизни на Канарах и на Майорке, Клавс вернулся с накопленным опытом в сфере обслуживания, чтобы создать кофейный бренд Curonia в своей родной Кулдиге, рассказывает передача Globālais latvietis. 21. gadsimts.

"Почти 12 лет жизни за пределами Латвии дали мне очень много! Я приобрел интернациональный опыт как в области культуры, так и в вопросах изучения языков. Раньше я мало что знал о кофе, я не углублялся в эту тему.

Пришел к кофе, уже когда вернулся в Латвию, потому что познакомился со страстными ценителями этого продукта", - рассказал бизнесмен.

Когда родилась идея, Клавс не сразу начал ее реализовывать - здесь очень кстати подвернулась бизнес-преинкубационная программа Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Как отметил Клавс, это помогло ему понять, где и как объединить весь этот проект, с чего начать, что оставить, а от чего отказаться.

"Да, для нас это было очень ценно и полезно, потому что мы пополняли наши знания на различных лекциях, слушали обучающие программы. В апреле этого года будет четыре года, как мы вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития", - говорит Клавс.

Таких историй, как у Клавса, достаточно много. Этоn факт доказывает сегодняшний опыт LIAA: 10% пользователей бизнес-инкубатора - представители латвийской диаспоры.

Поэтому было решено впервые обратиться к представителям диаспоры, предложив им возможность выйти на продажу в течение шести месяцев от создания идеи. Это LIAA PINK или прединкубационное предложение для представителей латвийской диаспоры - граждан Латвии, которые живут, работают или учатся за пределами Латвии.

"У нас есть хорошо разработанная преинкубационная программа мирового уровня, которую мы тестировали в течение трех лет. Мы начали думать, почему бы не поделиться ею за пределами Латвии, создав уникальную возможность для любого латвийца в любой точке мира участвовать в этой программе, хотя бы потому, что мы разработали очень хорошие учебные материалы, которые в настоящее время проходят адаптацию к цифровой среде", - сказала директор департамента бизнес-инкубатора LIAA Лаура Очагова.

Среди тех, кто живет за пределами Латвии, уже наблюдается всплеск интереса к тому, как претворить идею в жизнь. 

Хорошая новость в том, что это предложение, не имеющее границ, т.е. автору идеи не нужно переезжать в Латвию, он может продолжить реализацию идеи в своей стране, при условии, что место ее реализации или база бизнеса должны быть в  Латвии.

"Хорошо, если есть план, цель, что бизнес будет базироваться в Латвии, потому что для нас важно, чтобы налоги с бизнеса платились в Латвии. Это наша цель. В идеале было бы хорошо, если бы человек сам вернулся в Латвию, чтобы продвигать предпринимательство здесь", - говорит Очагова.

"Если они приняли решение начать собственное дело, мы можем предоставить им мотивацию и поддержку. Если выбор сделан - в идеале развивать свою компанию в Латвии или хотя бы проверить потребность в продукте или услуге на латвийском рынке - тогда эта программа будет наиболее полезной. Мы можем познакомить с местными, знающими людьми, которые помогут в реализации идеи", - добавил глава LIAA Liepājas biznesa inkubators Гинтс Рекенс, который когда-то учился в Лондоне.

Вскоре программа будет доступна на английском языке. Между тем, прием заявок на преинкубационную программу начнется 1 марта и продлится до 22 марта. Любой, кому исполнилось 18 лет, и у кого есть идея и готовность ее реализовать, может подать заявку.

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