Вс, 28.02.2021
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Зеленый рывок или новый КОЗ? Латвия готовится к производству биометана

Территория газохранилища ФОТО: Zane Bitere/LETA

Расширение систем газопроводов, перестройка автозаправочных станций и производств биогаза за счет еврофондов - Латвия готовится к производству биометана, который Министерство экономики считает перспективным и удобно используемым видом зеленой энергии. Однако за этой инициативой ясно усматривается как лобби газового бизнеса, так и интересы станций биогаза - получателей КОЗ, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Биометан запустят в общий газопровод. Однако сбыт новинки планируется гарантировать новыми деньгами Европы, задуманными, чтобы восстановиться после кризиса Covid-19. Латвия купит также работающие на биометане пожарные машины, школьные автобусы и сельхозтехнику.

"Понятно, что имеющаяся сейчас в силе система, система КОЗ, которая задействует станции биогаза, она рано или поздно будет закончена. Нам непонятно, как мы будем решать вопрос дальше, что произойдет дальше с этим навозом (...)", - так разговор с передачей De facto начал руководитель бюро министра земледелия Каспара Герхардса Янис Эглитис.

Несмотря на то, что глава бюро министра земледелия апеллирует к вопросу, куда девать навоз, до сих пор для нужд станций биогаза использовали и специально выращиваемые растения, например - кукурузу. Не скотоводы, а именно владельцы станций биогаза видны среди самых активных сторонников развития программы биогаза. Председатель правления Латвийской ассоциации биогаза Андис Карклиньш на вопрос, почему так, ответил: "Потому что, во-первых, нам не позволяют производить электроэнергию. В натуральной форме не позволяют. (...) КОЗ, могу сказать вам точно, пропадет из нынешнего законодательства в течение полутора лет только потому, что эти законы неадекватны".

Поэтому здесь возможности ищет бизнес, который расцвел благодаря платежам КОЗ. План предусматривает в рамках возможного нынешние станции превратить в производство биометана. А потребление обеспечить, субсидируя приобретение соответствующих машин на газе.

"Понятно, что им [станциям биогаза] необходимо найти дальнейшее применение, так как построить что-то и оставить только потому, что закончилась эта система КОЗ, не долгосрочно и не правильно", - сказал Эглитис.

В прошлом году не только министру земледелия, но и президенту, премьеру и министрам сообщения, экономики и окружающей среды был разослан меморандум с призывом о более широком использовании биогаза в транспортном секторе. Среди подписчиков документа - не только производители биогаза, пара автопроизводителей и распространитель топлива, но и руководство двух предприятий газовой сферы - председатель правления Gaso Илзе Петерсоне Годмане и председатель правления Latvijas Gāze Айгар Калвитис, а также общество Vide rītdienai, которым руководит многолетний соратник Калвитиса Раймонд Лаздиньш.

Чтобы произвести биометан, на уже существующих станциях биогаза необходимо установить устройства, стоящие миллионы. На это будет обозначено софинансирование из средств Еврофондов в очередной период. В свою очередь при поддержке Политики сплочения планируется строить газовые подключения и сеть управления, а также инфраструктуру заправок. Например, сейчас сжиженный природный газ доступен только в одной сети АХС.

В течение ближайшего года Министерство экономики должно создать систему подтверждения происхождения биометана, которая позволит запустить его в имеющуюся систему газопроводов и проследить потребление. Приравненный к современному биотопливу биометан можно будет производить из навоза и биологических отходов.

Если сравнить зеленую энергию для транспорта, подсчеты Минэкономики свидетельствуют, что затраты на биометан и электроэнергию примерно одинаковые. Однако плюсом является факт, что на газе можно проехать большие расстояния и его можно использовать в грузовом транспорте.

Согласно планам Латвии, биометан или другое современное биотоплво через десять лет составили бы уже 3,5% от всего топлива.

По мнению Минэкономики, по поводу платежей, подобных КОЗ, тревожиться не стоит. Так как торговцы топливом должны будут выполнять свою обязанность в любом случае, по мнению министерства - произведенный в Латвии биометан обойдется дешевле, чем импортированный.

Однако поддержка предусмотрена не только для вкладывание в производство, перемещение и газопроводы. Потребление нового биогаза предусмотрено наращивать искусственно.

Используя деньги, которые Европа даст в рамках механизма восстановления и устойчивости, чтобы восстановиться после кризиса Covid-19, Латвия за 40 миллионов приобретет транспортные средства, которые можно будет заправлять только биометаном. Половина этой суммы уйдет МВД, которое закупит для Пожарно-спасательной службы 48 автоцистерн и шесть автоподъемников.

Еще десять миллионов запланированы сельским хозяйствам и предприятиям для приобретения новой, работающей на биометане техники или перевозке произведенного биометана. В свою очередь еще десять миллионов - самоуправлениям для покупки школьных автобусов. Поддержка будет оказана и на приобретение техники, работающей на мусорных полигонах отходов, но не для машин для сбора мусора.

Примерные подсчеты свидетельствуют, что цена биометана может быть в пять раз выше, чем обычного природного газа. Однако пока что точно неизвестно, сколько будет стоить произведенный в Латвии биометан, и соответственно - в какую сумму обойдется содержание этого автопарка. Кроме того, непонятно, кто эти машины вообще сможет заправлять".

Если нужные законы будут приняты до конца года, сам процесс, чтобы начать производство биометана и его запуск в газопроводы, займет еще больше времени. Если машины уже будут, а биометан - нет, то его придется покупать за рубежом или заправлять ископаемым природным газом. В таком случае возникает риск, что полученную поддержку придется вернуть.

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