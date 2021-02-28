Зеленый рывок или новый КОЗ? Латвия готовится к производству биометана

Биометан запустят в общий газопровод. Однако сбыт новинки планируется гарантировать новыми деньгами Европы, задуманными, чтобы восстановиться после кризиса Covid-19. Латвия купит также работающие на биометане пожарные машины, школьные автобусы и сельхозтехнику.

"Понятно, что имеющаяся сейчас в силе система, система КОЗ, которая задействует станции биогаза, она рано или поздно будет закончена. Нам непонятно, как мы будем решать вопрос дальше, что произойдет дальше с этим навозом (...)", - так разговор с передачей De facto начал руководитель бюро министра земледелия Каспара Герхардса Янис Эглитис.

Несмотря на то, что глава бюро министра земледелия апеллирует к вопросу, куда девать навоз, до сих пор для нужд станций биогаза использовали и специально выращиваемые растения, например - кукурузу. Не скотоводы, а именно владельцы станций биогаза видны среди самых активных сторонников развития программы биогаза. Председатель правления Латвийской ассоциации биогаза Андис Карклиньш на вопрос, почему так, ответил: "Потому что, во-первых, нам не позволяют производить электроэнергию. В натуральной форме не позволяют. (...) КОЗ, могу сказать вам точно, пропадет из нынешнего законодательства в течение полутора лет только потому, что эти законы неадекватны".

Поэтому здесь возможности ищет бизнес, который расцвел благодаря платежам КОЗ. План предусматривает в рамках возможного нынешние станции превратить в производство биометана. А потребление обеспечить, субсидируя приобретение соответствующих машин на газе. 1

"Понятно, что им [станциям биогаза] необходимо найти дальнейшее применение, так как построить что-то и оставить только потому, что закончилась эта система КОЗ, не долгосрочно и не правильно", - сказал Эглитис.

В прошлом году не только министру земледелия, но и президенту, премьеру и министрам сообщения, экономики и окружающей среды был разослан меморандум с призывом о более широком использовании биогаза в транспортном секторе. Среди подписчиков документа - не только производители биогаза, пара автопроизводителей и распространитель топлива, но и руководство двух предприятий газовой сферы - председатель правления Gaso Илзе Петерсоне Годмане и председатель правления Latvijas Gāze Айгар Калвитис, а также общество Vide rītdienai, которым руководит многолетний соратник Калвитиса Раймонд Лаздиньш.

Чтобы произвести биометан, на уже существующих станциях биогаза необходимо установить устройства, стоящие миллионы. На это будет обозначено софинансирование из средств Еврофондов в очередной период. В свою очередь при поддержке Политики сплочения планируется строить газовые подключения и сеть управления, а также инфраструктуру заправок. Например, сейчас сжиженный природный газ доступен только в одной сети АХС.

В течение ближайшего года Министерство экономики должно создать систему подтверждения происхождения биометана, которая позволит запустить его в имеющуюся систему газопроводов и проследить потребление. Приравненный к современному биотопливу биометан можно будет производить из навоза и биологических отходов.