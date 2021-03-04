От собаки отказались несколько приютов. Когда хозяин все-таки нашелся, питомец спас ему жизнь

Приют для животных Ramapo-Bergen в Нью-Джерси стал последним местом, где собаке решили помочь и нашли хозяина. Им оказался Брайан Майерс.

Мужчина взял питомца, думая, что стал ее спасителем, но в итоге Сэди спасла жизнь ему. Собака оказалась рядом с ним, когда у него случился инсульт, и помогла ему добраться до телефона.