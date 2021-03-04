Чт, 4.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

От собаки отказались несколько приютов. Когда хозяин все-таки нашелся, питомец спас ему жизнь

В США собака по кличке Сэди спасла жизнь своему новому хозяину. Сэди плохо ладила с людьми и весила около 100 фунтов (примерно 45 килограмм) из-за чего от нее отказались три приюта, пишет Esquire.

Приют для животных Ramapo-Bergen в Нью-Джерси стал последним местом, где собаке решили помочь и нашли хозяина. Им оказался Брайан Майерс. 

Мужчина взял питомца, думая, что стал ее спасителем, но в итоге Сэди спасла жизнь ему. Собака оказалась рядом с ним, когда у него случился инсульт, и помогла ему добраться до телефона.

Упав на пол, он взялся за ошейник собаки, и она притянула его через всю комнату к телефону. Примечательно, что Сэди не обучали как служебную собаку, поэтому этот поступок вызвал такое удивление у новоиспеченного хозяина.

Директор приюта Ramapo-Bergen отметила, что собаки, которые некогда потеряли все, но смогли наладить связь с человеком, становятся самыми преданными компаньонами. 

Эта история - отличное подтверждение того, что собаки умеют быть благодарными. 

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