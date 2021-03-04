От собаки отказались несколько приютов. Когда хозяин все-таки нашелся, питомец спас ему жизнь

Приют для животных Ramapo-Bergen в Нью-Джерси стал последним местом, где собаке решили помочь и нашли хозяина. Им оказался Брайан Майерс.
Мужчина взял питомца, думая, что стал ее спасителем, но в итоге Сэди спасла жизнь ему. Собака оказалась рядом с ним, когда у него случился инсульт, и помогла ему добраться до телефона.
Упав на пол, он взялся за ошейник собаки, и она притянула его через всю комнату к телефону. Примечательно, что Сэди не обучали как служебную собаку, поэтому этот поступок вызвал такое удивление у новоиспеченного хозяина.
Директор приюта Ramapo-Bergen отметила, что собаки, которые некогда потеряли все, но смогли наладить связь с человеком, становятся самыми преданными компаньонами.
Эта история - отличное подтверждение того, что собаки умеют быть благодарными.