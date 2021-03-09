​В смутные времена, когда рушится все, что казалось непоколебимым, непредсказуемо меняется ситуация на фондовых рынках и ставится под сомнение твердость валют, люди, у которых имеются сбережения "на черный день", вспоминают о вечных ценностях – инвестициях в золото.

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Как пандемия отразилась на рынке золотых монет и слитков? Какие изделия востребованы у жителей Латвии и насколько они ликвидны? Как СГД смотрит на такие операции физических лиц? Как не нарваться на мошенников? Об этом RUS TVNET побеседовал с участниками рынка.

- Как менялась цена на золото за последние 15 лет и как на ней отразился COVID?

- За последние 15 лет цена 1 унции золота в евро выросла на 225%, а с начала пандемии - на 7,4%. В прошлом году были достигнуты рекордные цены, и на данный момент цена скорректировалась. Интересным фактом является то, что в самый разгар пандемии (т. е. весной и летом 2020 года) мир пережил масштабный дефицит физического золота – интерес со стороны инвесторов был высокий, а заводы не успевали поставить товар также из-за того, что были введены ограничения, снижающие их производительность. Совет по золоту (World Gold Council) недавно озвучил статистику о том, что мировой спрос на слитки и монеты во время второй волны пандемии увеличился на 49%.

- Какая ликвидность у золотых монет и слитков?