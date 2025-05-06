За незаконное нанесение желтой линии или установку дорожных знаков грозит серьезный штраф

Как оказывается, не всегда можно верить дорожным знакам и дорожной разметке. Муниципальная полиция Риги регулярно получает жалобы на поддельную дорожную разметку. Чаще всего это самостоятельно покрашенные в желтый цвет обочины и дорожные знаки "кирпич" или "крест", сообщает передача 360TV Ziņas.
Зритель прислал передаче информации о необычной окраске обочины в Плявниеках на улице Улброкас. Там желтая линия идет вдоль обочины, но все равно стоят машины. В одном месте линия заканчивается, но потом снова продолжается. В желтый цвет покрашен даже канализационный люк.
Столичная муниципальная полиция жалобы на, возможно, незаконно нанесенные желтые линии, а также на несогласованно размещенные дорожные знаки, получает регулярно. Чаще всего их законность оспаривают водители, получившие штраф за их нарушение. Если желтая линия и дорожный знак действительно размещены незаконно, выписанный водителю штраф аннулируется.
"Тогда мы просто проверяем. И если констатируется, что эта желтая линия нанесена незаконно, мы информируем домоуправа о необходимости это устранить и проинформировать нас, неизвестно ли, кто эту линию нарисовал", - рассказывает о порядке дел начальник Латгальского управления муниципальной полиции Риги Марис Лапиньш.
Несогласованно нанесенные желтые линии необходимо убрать, однако и в этом случае жители изобретательны. Например, в Кенгарагсе, на улице Латгалес, желтую линию просто закрасили белой краской - решение, которое часто еще больше вводит водителей в недоумение. Чаще всего их авторы так и остаются неизвестными.
Самые популярные незаконные дорожные знаки - так называемый "кирпич" и крест, запрещающий стоянку. Знаки при этом часто воруют в другом месте. За самовольную разметку обочин или установку дорожных знаков грозит штраф в размере от 35 до 1400 евро. В прошлом году в Риге было начато 28 таких административных процессов.
Для того, чтобы согласовать желтые линии или какой-либо знак, жители должны обращаться в департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Разрешение выдается бесплатно, однако все остальные работы и изготовление знаков заказчик покрывает сам.
Что касается необычных желтых обочин на улице Улброкас, то ни одна из них не была согласована. Однако возможно, что разметка была нанесена уже давно.
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