За незаконное нанесение желтой линии или установку дорожных знаков грозит серьезный штраф

Зритель прислал передаче информации о необычной окраске обочины в Плявниеках на улице Улброкас. Там желтая линия идет вдоль обочины, но все равно стоят машины. В одном месте линия заканчивается, но потом снова продолжается. В желтый цвет покрашен даже канализационный люк.

Столичная муниципальная полиция жалобы на, возможно, незаконно нанесенные желтые линии, а также на несогласованно размещенные дорожные знаки, получает регулярно. Чаще всего их законность оспаривают водители, получившие штраф за их нарушение. Если желтая линия и дорожный знак действительно размещены незаконно, выписанный водителю штраф аннулируется.

"Тогда мы просто проверяем. И если констатируется, что эта желтая линия нанесена незаконно, мы информируем домоуправа о необходимости это устранить и проинформировать нас, неизвестно ли, кто эту линию нарисовал", - рассказывает о порядке дел начальник Латгальского управления муниципальной полиции Риги Марис Лапиньш.