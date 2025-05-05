Сейчас в Латвии низкий уровень безработицы - около 7%, а число вакансий выросло на 10% из-за сезонной занятости и постепенному восстановлению экономики.

Средняя брутто-зарплата - 1700 евро, но в регионах Латвии она заметно ниже, и хотя рост зарплат продолжается, он уже не такой стремительный, как в предыдущие два года.

"Я думаю, что в этом году зарплаты вырастут на 4-5 процентов, но это будет больше касаться тех, у кого очень низкая зарплата или очень востребованная специальность", - поясняет Бродиньш.

Он также отметил, что работники активно откликаются на вакансии на сайте компании.

"В среднем у нас 25-30 заявок на одну вакансию. Не все компании смогли повысить зарплату в условиях инфляции, поэтому люди начинают "смотреть по сторонам".

По результатам проведенного нами опроса, более 30 процентов сотрудников собираются искать более высокооплачиваемую работу в течение ближайших шести месяцев. И если работодатели будут по-преджнему консервативны плане зарплаты, то столкнутся с высокой ротацией сотрудников”, - заметил специалист.

По словам Бродиньша, востребованные специалисты - особенно водители, строители и продавцы - могут найти работу за пару недель.

Работодатели из-за рубежа интересуются латвийской рабочей силой, но выравнивание зарплат снижает мотивацию работников уезжать за границу. Кроме того на рынок труда начинает влиять и искусственный интеллект.