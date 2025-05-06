В Латвии резко снизилась стоимость электроэнергии. Что этому способствовало?

В Литве рыночная цена электроэнергии снизилась на 39% до 57,62 евро за МВт·ч, а в Эстонии она снизилась на 24% до 72,36 евро за МВт·ч. На прошлой неделе средние оптовые цены на электроэнергию на Nord Pool снизились практически на всех торговых площадках. В странах Балтии цены упали в среднем на 31%. В свою очередь системная цена снизилась на 59% и составила 21,64 евро за МВт·ч.

Снижение цен в странах Балтии на прошлой неделе было обусловлено в основном стремительным ростом объемов выработки электроэнергии ветряными электростанциями - производство на ветряных электростанциях увеличилось в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, в странах Северной Европы выработка энергии ветряными станциями выросла вдвое по сравнению с предыдущей неделей, а выработка солнечной энергии увеличилась на 18%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 7153 гигаватт-часов (ГВт·ч), а объемы производства электроэнергии - 7813 ГВт·ч.