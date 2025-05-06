В Латвии резко снизилась стоимость электроэнергии. Что этому способствовало?

Цена на рынке электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась на 29% - до 67,47 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили представители предприятия Latvenergo.
В Литве рыночная цена электроэнергии снизилась на 39% до 57,62 евро за МВт·ч, а в Эстонии она снизилась на 24% до 72,36 евро за МВт·ч. На прошлой неделе средние оптовые цены на электроэнергию на Nord Pool снизились практически на всех торговых площадках. В странах Балтии цены упали в среднем на 31%. В свою очередь системная цена снизилась на 59% и составила 21,64 евро за МВт·ч.
Снижение цен в странах Балтии на прошлой неделе было обусловлено в основном стремительным ростом объемов выработки электроэнергии ветряными электростанциями - производство на ветряных электростанциях увеличилось в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, в странах Северной Европы выработка энергии ветряными станциями выросла вдвое по сравнению с предыдущей неделей, а выработка солнечной энергии увеличилась на 18%.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 7153 гигаватт-часов (ГВт·ч), а объемы производства электроэнергии - 7813 ГВт·ч.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 2% и составило 452 ГВтч. Объем потребления электроэнергии в Латвии оказался на 3% ниже, чем неделей ранее - 113 ГВт·ч. В Эстонии потребление сократилось на 4% до 143 ГВт·ч, а в Литве было потреблено 196 ГВт·ч электроэнергии, что на 1% меньше.
Производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 2%, а всего было произведено 389 ГВт·ч. В Латвии производство электроэнергии было на 34% ниже, чем на предыдущей неделе - 67 ГВт·ч. Между тем в Эстонии производство сократилось на 17%, и было произведено 94 ГВт·ч, а в Литве производство электроэнергии выросло на 24% до 228 ГВт·ч.
На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 59%, в Эстонии - 66%, а в Литве - 116%. Страны Балтии произвели 86% потребляемой в регионе электроэнергии.
Как уже сообщалось, 25 декабря 2024 года было обнаружено повреждение на межгосударственном соединении Финляндия - Эстония Estlink 2. Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на этом соединении продлятся до 1 августа. Таким образом, из общей установленной мощности межгосударственных соединений Финляндия - Эстония в размере 1016 МВт будут доступны только 358 МВт (EstLink 1), что существенно ограничит импорт электроэнергии из стран Северной Европы.
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