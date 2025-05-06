Для сотрудников налоговой и таможенной полиции установлена новая специальная доплата

Планируется, что доплата будет причитаться всем должностным лицам налогового и таможенного управления полиции.

Как пояснили в Министерстве финансов, доплата будет мотивировать сотрудников управления налоговой и таможенной полиции VID, а в будущем и налоговой и таможенной полиции как отдельного от VID учреждения, продолжать выполнять свои обязанности непосредственно в управлении налоговой и таможенной полиции, а также усилит желание новых сотрудников и специалистов из учреждений, выполняющих аналогичные функции, присоединиться к ним. Таким образом, Минфин ожидает от учреждения более высоких показателей эффективности.

Планируется, что размер доплаты, подлежащей выплате в соответствующем календарном месяце, будет рассчитываться путем деления установленного размера ежемесячной доплаты на количество рабочих дней в соответствующем месяце и умножения на количество рабочих дней, отработанных в этом месяце.

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Новые доплаты будут применяться с 1 января 2025 года.

Министерство финансов также отмечает, что в предыдущие годы ежемесячная заработная плата сотрудников управления налоговой и таможенной полиции VID увеличивалась в среднем на 10% с учетом поддерживаемой приоритетной меры на 2024–2026 годы "Оплата труда сотрудников Службы государственных доходов".

Несмотря на то, что зарплата сотрудников налоговой и таможенной полиции VID за последние годы увеличилась, увеличение ежемесячной заработной платы не покрывает быстрорастущую стоимость жизни, что, в свою очередь, побуждает чиновников искать работу с более высокой оплатой, а высокая текучесть кадров сохраняется, поясняет Министерство финансов. Одной из основных причин прекращения трудовых отношений госслужащих управления налоговой и таможенной полиции VID является неудовлетворенность текущим размером оплаты труда.