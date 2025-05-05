225 евро в месяц: в Литве набирает обороты бизнес по уходу за могилами

Нерегулярное обслуживание включает четыре уборки в год: к Дню матери, Дню отца, Дню всех святых и еще одному важному семейному празднику.

Стоимость таких услуг составляет от 128 до 225 евро, без учета дополнительных расходов.

В другой компании - Pamenu.lt - отмечают, что в последние годы интерес к услугам по уходу за могилами значительно вырос. День матери - одно из важнейших событий года в этом плане.

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"Это один из главных дней в году, когда родные хотят почтить память умерших матерей, бабушек и других женщин в семье. Наплыв заказов обычно начинается за одну-две недели до Дня матери. Однако некоторые клиенты заказывают услуги и раньше - в середине или даже в начале апреля, особенно если требуются более сложные работы, например, мытье памятника или чистка брусчатки", - рассказывает представитель компании Лаура.

В основном этими услугами пользуются жители Литвы старше 60 лет. Среди клиентов также литовцы, живущие за границей, которые не могут ухаживать за могилами лично. Также среди заказчиков - работающие люди, у которых нет времени заняться этим самостоятельно.

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