Белорус три года пишет Путину, чтобы в страну вернули святыню

Леонид уже обращался в упомянутый отдел Русской Православной Церкви, ответа не получил. Он убежден: крест в России, и "она не хочет его белорусам отдавать".

Член Белорусской социал-демократической партии "Грамада" регулярно пишет главе соседнего государства накануне его "большой пресс-конференции", надеясь услышать ответ в прямом эфире, но пока впустую.

Министерство культуры России: "крест исчез бесследно"

Присланное в декабре 2020 года письмо администрация Путина переадресовала в Министерство культуры. В ответе Подберецкому поблагодарили "за неравнодушное отношение к сохранению религиозных ценностей и одной из главных православных святынь" и проинформировали, что не владеют сведениями о нахождении креста на территории России. Могилевчанину посоветовали обратиться в отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви.

В письме из российского Министерства культуры ни разу не упоминается Беларусь, из которой вывезли реликвию. Отмечается, что она "бесследно исчезла в 1941 году" и судьба ее неизвестна.

Социал-демократ уже обращался в упомянутый отдел Русской Православной Церкви, ответа не получил. Теперь собирается снова туда писать. Он убежден: крест в России, и "она не хочет его белорусам отдавать". Активист сомневается, что ему скажут, где он, но писать Путину не перестанет.

"Напоминать российскому руководству о проблеме возвращения белорусских ценностей на родину стоит"

Ранее Подберецкий подсказывал Путину, что Крест Евфросинии Полоцкой следует искать в Троице-Сергиевой лавре подмосковного Сергиевого Посада. Он ссылался на сведения историка Сергея Тарасова, согласно которому вывезенную в войну белорусскую реликвию Сталин отдал иерархам Русской православной церкви, чтобы задобрить священство. По словам ученого, хранение Креста Евфросинии Полоцкой в Троице-Сергиевой лавре очень значимо для Русской Православной Церкви. Обычному человеку попасть в сокровищницу невозможно.

Сергей Тарасов скептически относился к надеждам, что Путин даст сведения о кресте, но считает, что напоминать российскому руководству о проблеме возвращения белорусских ценностей на родину стоит.

Белорусскую реликвию искали и в США

Крест Евфросинии Полоцкой был изготовлен в Полоцке для церкви Святого Спаса по заказу преподобной игуменьи Евфросинии Полоцкой мастером Лазарем Богшей в 1161 году.

В 1921 году его реквизировали большевики. До вторжения нацистов в Беларусь реликвия хранилась в Могилеве. В 1941 году машину, устроенную партийным архивом и историческими и культурными ценностями, отправили в Москву. Там должен был быть и Крест Евфросинии Полоцкой.