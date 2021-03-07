Delna назвала самое значимое антикоррупционное событие 2020 года

Второе место в списке важных антикоррупционных событий занял инициированный Министерством юстиции (Минюста) порядок отбора кандидатов на должность генерального прокурора. Теперь на должность генерального прокурора могут претендовать судьи судов всех уровней и прокуроры с соответствующим стажем работы, что позволит расширить круг потенциальных кандидатов. Ранее Сейм назначал генерального прокурора на срок в пять лет по предложению председателя Верховного суда, согласованному с Советом по юстиции.