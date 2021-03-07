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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Delna назвала самое значимое антикоррупционное событие 2020 года

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

Латвийское "Общество за открытость - Delna" признала роспуск Рижской думы самым значительным антикоррупционным событием прошлого года, свидетельствует информация на сайте организации.

Второе место в списке важных антикоррупционных событий занял инициированный Министерством юстиции (Минюста) порядок отбора кандидатов на должность генерального прокурора. Теперь на должность генерального прокурора могут претендовать судьи судов всех уровней и прокуроры с соответствующим стажем работы, что позволит расширить круг потенциальных кандидатов. Ранее Сейм назначал генерального прокурора на срок в пять лет по предложению председателя Верховного суда, согласованному с Советом по юстиции.

На третьем месте оказался "ремонт" финансовой системы.

Заключает первую десятку вопрос компенсации депутатам Сейма после скандала с депутатом Алдисом Адамовичем (JV), уголовное дело которого в настоящее время рассматривает суд Видземского предместья города Риги.

Создание топа антикоррупционных событий является частью информационной работы Delna по антикоррупционным инициативам и текущим вопросам. Результаты опроса будут использованы для планирования деятельности Delna и участия в антикоррупционных инициативах.

В опросе приняли участие 57 человек - сторонники работы Delna и участники организации.

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