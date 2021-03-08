Изменения на рынке пива: Cēsu alus приобретет предприятие Piebalgas alus
Пивоваренное предприятие Cēsu alus приобретет все доли капитала Piebalgas alus, говорится в сообщении финского концерна Olvi, в который входит Cēsu alus.
Пивоваренное предприятие Cēsu alus приобретет все доли капитала Piebalgas alus, говорится в сообщении финского концерна Olvi, в который входит Cēsu alus.
Сделка еще должна быть одобрена Советом по конкуренции.
"Мы очень рады, что хорошо известные пиво и квас Piebalgas alus дополнят наш ассортимент продуктов. Приобретение Piebalgas alus является важной частью нашей корпоративной стратегии в отношении высококачественных продуктов. Мы хотим предлагать потребителям новые, соответствующие тенденциям вкусы, а также укрепить наши позиции на рынке, одновременно не забывая о рентабельности. Cēsu alus - это эффективная организация по логистике, продажам, маркетингу и распространению по всей стране, поэтому рынок и перспективы сбыта продукции Piebalgas alus хорошие", - говорится в заявлении для прессы исполнительного директора Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне.
Со своей стороны исполнительный директор Olvi Лассе Ахо заявил, что пивоварня Piebalgas alus очень хорошо подходит для стратегии роста компании на латвийском рынке.
Оборот Cēsu alus в 2019 году составил 62,575 млн евро (+1,3%), а прибыль - 4,057 млн евро (-3,8%).