Изменения на рынке пива: Cēsu alus приобретет предприятие Piebalgas alus

"Мы очень рады, что хорошо известные пиво и квас Piebalgas alus дополнят наш ассортимент продуктов. Приобретение Piebalgas alus является важной частью нашей корпоративной стратегии в отношении высококачественных продуктов. Мы хотим предлагать потребителям новые, соответствующие тенденциям вкусы, а также укрепить наши позиции на рынке, одновременно не забывая о рентабельности. Cēsu alus - это эффективная организация по логистике, продажам, маркетингу и распространению по всей стране, поэтому рынок и перспективы сбыта продукции Piebalgas alus хорошие", - говорится в заявлении для прессы исполнительного директора Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне.