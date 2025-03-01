1 марта - день, когда жители могут подать ежегодную декларацию о доходах, чтобы вернуть переплаченные налоги или, наоборот, узнать о задолженности перед государством. Руководитель Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке несколько недель назад заявила, что "оправданным расходам пора положить конец". В подкасте Piķis un ģēvelis! на портале tv3.lv это прокомментировал бывший министр благосостояния, депутат Сейма и экономист Гатис Эглитис.
Нужно ли убрать оправданные расходы из деклараций? Комментирует экономист
Бывший депутат считает, что оправданные расходы следует сохранить, а также увеличить лимиты и включить новые категории расходов.
"Думаю, нужно пересмотреть лимиты [оправданных расходов], чтобы они были разумными. Я бы даже расширил их базу, добавив расходы на ремонт жилья, чтобы вывести строительный сектор из теневой экономики", - сказал Эглитис.
По его словам, такая практика существует в Италии и помогает снизить уровень теневой экономики в строительстве.
Как сообщалось ранее, 1 марта начнется долгожданный для многих процесс подачи годовых деклараций в Службу государственных доходов. Обычно активность в этот период высокая.
В то же время VID напоминает, что подача декларации в первый день не ускорит возврат переплаты.
Возврат переплаченного налога VID осуществляет не позднее чем через три месяца после подачи декларации.
Видео: Подкаст Piķis un ģēvelis!
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