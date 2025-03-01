Нужно ли убрать оправданные расходы из деклараций? Комментирует экономист

Бывший депутат считает, что оправданные расходы следует сохранить, а также увеличить лимиты и включить новые категории расходов.

"Думаю, нужно пересмотреть лимиты [оправданных расходов], чтобы они были разумными. Я бы даже расширил их базу, добавив расходы на ремонт жилья, чтобы вывести строительный сектор из теневой экономики", - сказал Эглитис.

По его словам, такая практика существует в Италии и помогает снизить уровень теневой экономики в строительстве.

Как сообщалось ранее, 1 марта начнется долгожданный для многих процесс подачи годовых деклараций в Службу государственных доходов. Обычно активность в этот период высокая.

В то же время VID напоминает, что подача декларации в первый день не ускорит возврат переплаты.

Возврат переплаченного налога VID осуществляет не позднее чем через три месяца после подачи декларации.

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