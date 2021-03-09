Вт, 9.03.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

В Латвии выросло число безработных

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

В конце февраля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 8,2% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта больше января, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце февраля в ГАЗ было зарегистрировано 74 494 безработных, что на 1882 больше января (72 612 безработных).

Самой низкой безработица в феврале была в Рижском регионе - 6,1%, что на 0,1 процентного пункта больше января, а самый высокий ее уровень сохранился в Латгале - 16,5%, что на 0,5 процентного пункта больше января.

В Земгале уровень безработицы в феврале вырос на 0,2 процентного пункта до 8% экономически активного населения, в Видземе - на 0,3 процентного пункта до 8,3%, в Курземе - на 0,4 процентного пункта до 9%.

В Риге уровень безработицы в феврале не изменился - 5,9% экономически активного населения.

В конце января уровень безработицы в Латвии составлял 8%.

В 2020 году безработица в Латвии составила 7,7% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в июне и июле - 8,6%.

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