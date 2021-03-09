В Латвии выросло число безработных

В конце февраля в ГАЗ было зарегистрировано 74 494 безработных, что на 1882 больше января (72 612 безработных).

Самой низкой безработица в феврале была в Рижском регионе - 6,1%, что на 0,1 процентного пункта больше января, а самый высокий ее уровень сохранился в Латгале - 16,5%, что на 0,5 процентного пункта больше января.

В Земгале уровень безработицы в феврале вырос на 0,2 процентного пункта до 8% экономически активного населения, в Видземе - на 0,3 процентного пункта до 8,3%, в Курземе - на 0,4 процентного пункта до 9%.

В Риге уровень безработицы в феврале не изменился - 5,9% экономически активного населения.

В конце января уровень безработицы в Латвии составлял 8%.