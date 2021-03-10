Завтра Сейм рассмотрит вопрос о выделении пособий в 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью

Правительство ранее постановило, что единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 будет предоставлено получателям пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца. Право на получение пособия будет также у людей, получающих компенсацию по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения.

Также пособие будет выплачено получателям пособий по уходу за ребенком с инвалидностью и пособий для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

В целом на выплату единовременного пособия из средств для непредвиденных случаев будет выделено 112,5 млн евро.

Планируется, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит единовременное пособие всем указанным группам без дополнительного заявления в апреле этого года.