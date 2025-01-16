Размер семейного государственного пособия обычно вызывает широкие дискуссии, и в середине января этого года пособия вновь привлекли внимание пользователей социальных сетей. В них распространялась информация о том, что в Латвии за одного ребенка выплачивается 11,75 евро. Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" выясняет, действительно ли размер семейного пособия в этом году настолько мал.
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Фактомат ⟩ Правда ли, что в Латвии пособие на ребенка составляет всего 11,75 евро?
13 января в соцсети X был опубликован твит, в котором пользователь с псевдонимом Martastante спрашивал, правда ли, что латвийский ребенок получает пособие в размере 11,75 евро, беженец - 265 евро, а их дети - 76 евро.