Фактомат Правда ли, что в Латвии пособие на ребенка составляет всего 11,75 евро?

Размер семейного государственного пособия обычно вызывает широкие дискуссии, и в середине января этого года пособия вновь привлекли внимание пользователей социальных сетей. В них распространялась информация о том, что в Латвии за одного ребенка выплачивается 11,75 евро. Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" выясняет, действительно ли размер семейного пособия в этом году настолько мал.