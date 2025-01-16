В Риге начали строить уникальный завод. Что он будет производить?

Руководит процессом латвийская компания Latvijas Finieris, а в целом для строительства завода объединились партнеры из Латвии, Германии, Финляндии, Эстонии и Испании. Этот завод является частью международной инициативы Viobond и будет сосредоточен на производстве экологичных смол для промышленности.

Строительство завода обойдется в 40 млн евро, а его продукцию планируется продавать в 70 стран мира.

"Новый проект - это цех по производству собственных смол. Мы закупаем химическое сырье, проводим процесс синтеза, в результате чего получаются смолы. Из них потом в ходе производства делают клеевые смеси, которыми либо склеивают, либо пропитывают материалы. Суть проекта заключается в том, чтобы часть ископаемых компонентов смолы заменить лигнином - побочным продуктом химической переработки древесины", - поделился председатель правления Latvijas Finieris Янис Циемс.

Для производства смолы Latvijas Finieris внедряет инновационный подход: вместо фенола частично использует лигнин - природный компонент, присутствующий в древесине. Такой метод позволяет сделать смолы более экологичными.

"В проекте мы объединили четыре метода биоочистки, чтобы понять, как использовать четыре типа лигнина из разных сырьевых материалов и доказать, что клей можно производить не только одного типа. Конечно, здесь есть свои вызовы, так как лигнин отличается в зависимости от способа его получения, и это совершенно нормально - ученым есть над чем работать. Мы участвуем в проекте, помогая разъяснить, почему из одного типа лигнина не получилось создать качественное связующее вещество, а из другого - получилось", - рассказал главный исследователь института древесины KKI Янис Рыжиков.

На исследования выделено 32 миллиона евро, из них 16 млн евро ЕС выделил в виде гранта на исследования.

"Использовать ресурсы своей страны - в вашем случае леса, которые занимают почти половину территории, - это стратегически важный шаг. Это не только усиливает вашу конкурентоспособность, но и помогает в переходе к экологически чистому производству", - сказала руководитель программы Circular Bio-based Europe Joint Undertaking Вирджиния Пуццоло.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!