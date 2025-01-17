Первые капсульные отели появились в 1979 году в Японии, в городе Осака. Они рассчитаны на непритязательных туристов, готовых за скромную плату заночевать в стационарной разновидности "купейного вагона". Особенно востребованы такие гостиницы во время больших мероприятий - футбольных матчей, концертов, фестивалей и т. п. И широко распространены в Китае, Гонконге, Исландии, Индии, Бельгии, Индонезии, Израиле, России, Польше, Канаде и т. д.

А в конце августа 2024 года первый в Балтии капсульный отель для авиапассажиров в аэропорту "Рига" открыл турецкий гостиничный оператор Kepler, инвестировав около 2,5 миллиона евро. Здесь можно арендовать удобное "койко-место" хоть на один час, что очень удобно при транзитных перелетах или для людей, которые, к примеру, приехали из Лиепаи или Даугавпилса, а вылет планируется только через 5 часов.

Во время торжественного открытия председатель правления турецкого гостиничного оператора Kepler Омер Алаетиноглу заявил, что "Рига - это первая остановка Kepler в Балтийском регионе и Европе. Мы сделали свой выбор в пользу Риги, оценив развитие Рижского аэропорта на сегодняшний день и его планы на будущее. Латвия - безопасное и стабильное место для роста".

TVNET+ поинтересовался у Kepler, как идут дела в Риге и намерены ли они развивать капсульные отели в других странах региона? С нами поговорил региональный менеджер компании Дайнис Пилацис.

"С самого открытия наблюдается высокий