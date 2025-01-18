В Латвии жителям необходимо учиться совершать покупки более выгодно, чтобы меньше ощущать рост цен на продукты и не допускать болезненного удара по личным финансам, заявил председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienības (работающего под брендом LaTS) Раймонд Окманис.
Торговец: жителям Латвии нужно научиться покупать выгоднее
Он также указывает, что не стоит сравнивать цены на продукты питания с соседними странами, поскольку сравнивают продукцию разных производителей и не учитывают тот факт, что, к примеру, в Эстонии товар мог быть куплен по акционной цене, в то время как в Латвии на этот же продукт скидки нет.
"Полагаясь на очень активную рекламу крупных магазинов, предлагающих большие скидки, покупатели отправляются за якобы более дешевой продукцией, не задумываясь о том, что у других товаров в том же магазине цена может быть даже значительно выше, чем в среднем по стране. В итоге общая стоимость покупки заметно возрастает", отмечает Окманис.
Напомним, что во вторник, 14 января, правительство одобрило разработанный Министерством экономики (EM) законопроект по обеспечению равных условий конкуренции в розничной торговле продуктами питания. Цель законопроекта - способствовать честной торговой практике и обеспечить равные условия конкуренции на рынке розничной торговли продовольствием, а также уравновесить сотрудничество в случаях, когда более экономически сильный покупатель сельскохозяйственной и продовольственной продукции злоупотребляет этим положением, нанося ущерб поставщику.
Проект закона предусматривает дополнить перечень недобросовестной торговой практики требованием об обеспечении равного отношения и недопустимости дискриминации со стороны покупателя.
В EM указывают, что норма, включенная в законопроект, прямо устранит разные подходы со стороны покупателей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, когда по отношению к одному поставщику или группе поставщиков применяются существенно отличающиеся условия сотрудничества и торговли, в том числе разная наценка, по сравнению с аналогичными товарами других поставщиков при сопоставимых сделках.
Регулирование обеспечит справедливость и прозрачность взаимоотношений с поставщиками, снизив риск неравенства или дискриминации, а также в целом повысит качество сотрудничества.
Кроме того, планируется уточнить уже существующую форму проявления недобросовестной торговой практики, связанную с односторонними изменениями договора, а также пересмотреть ответственность за реализацию нарушений закона.
Параллельно в перечень недобросовестной торговли добавлены предложения Министерства земледелия, которые предусматривают определить, что именно считать прогнозом поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также запретить в одностороннем порядке применять штрафные санкции и установить случаи, когда они не применяются.
Кроме того, предполагается исключить возможность для розничных торговцев сельскохозяйственными и продовольственными товарами договариваться с производителем или кооперативным обществом производителей о более длительных сроках расчетов за свежие овощи и ягоды, которые поставляются не реже трех раз в неделю и превышают 20 дней после поставки.
Также за несоблюдение требований Закона о запрете недобросовестной торговой практики (NTPAL) в дальнейшем Совет по конкуренции (KP) сможет наложить на покупателя и розничного торговца непродовольственными товарами денежный штраф в размере до 4% от его чистого оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро. KP сможет уменьшить общую сумму денежного штрафа, если существуют смягчающие ответственность обстоятельства. К таким, в частности, относится ситуация, когда участник рынка добровольно предоставил полную и достоверную информацию или доказательства, имеющие существенное значение для выявления нарушения.
Предполагается, что изменения, затрагивающие размер денежного штрафа, вступят в силу 1 июля 2026 года.
Законопроект еще предстоит рассмотреть Сейму.
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