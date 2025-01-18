Торговец: жителям Латвии нужно научиться покупать выгоднее

Проект закона предусматривает дополнить перечень недобросовестной торговой практики требованием об обеспечении равного отношения и недопустимости дискриминации со стороны покупателя.

В EM указывают, что норма, включенная в законопроект, прямо устранит разные подходы со стороны покупателей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, когда по отношению к одному поставщику или группе поставщиков применяются существенно отличающиеся условия сотрудничества и торговли, в том числе разная наценка, по сравнению с аналогичными товарами других поставщиков при сопоставимых сделках.

Регулирование обеспечит справедливость и прозрачность взаимоотношений с поставщиками, снизив риск неравенства или дискриминации, а также в целом повысит качество сотрудничества.

Кроме того, планируется уточнить уже существующую форму проявления недобросовестной торговой практики, связанную с односторонними изменениями договора, а также пересмотреть ответственность за реализацию нарушений закона.

Параллельно в перечень недобросовестной торговли добавлены предложения Министерства земледелия, которые предусматривают определить, что именно считать прогнозом поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также запретить в одностороннем порядке применять штрафные санкции и установить случаи, когда они не применяются.

Кроме того, предполагается исключить возможность для розничных торговцев сельскохозяйственными и продовольственными товарами договариваться с производителем или кооперативным обществом производителей о более длительных сроках расчетов за свежие овощи и ягоды, которые поставляются не реже трех раз в неделю и превышают 20 дней после поставки.

Также за несоблюдение требований Закона о запрете недобросовестной торговой практики (NTPAL) в дальнейшем Совет по конкуренции (KP) сможет наложить на покупателя и розничного торговца непродовольственными товарами денежный штраф в размере до 4% от его чистого оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро. KP сможет уменьшить общую сумму денежного штрафа, если существуют смягчающие ответственность обстоятельства. К таким, в частности, относится ситуация, когда участник рынка добровольно предоставил полную и достоверную информацию или доказательства, имеющие существенное значение для выявления нарушения.

Предполагается, что изменения, затрагивающие размер денежного штрафа, вступят в силу 1 июля 2026 года.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сейму.

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