Число пенсионеров, чья прибавка к пенсии была неправильно рассчитана из-за ошибки, приближается к 1000

При начале выплат пенсий за январь и получении вопросов от пенсионеров было установлено, что в распоряжении VSAA отсутствуют налоговые книжки всех неработающих пенсионеров. Это повлияло на сумму выплачиваемых пенсий лицам, чья пенсия превышает 500 евро.

Для этих пенсионеров в январе был применен прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро вместо 1000 евро, как предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, был удержан подоходный налог в размере 25,5%.

Обе организации также приносят свои извинения пенсионерам за неприятный опыт.

Ранее Latvijas Avīze сообщала, что примерно 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как VID не передала в VSAA их налоговые книжки. Часть неработающих пенсионеров в январе получили не увеличенную, а такую же или меньшую пенсию, чем в 2024 году.

При внедрении изменений в соглашении между обеими организациями предусматривалось, что VID должна отметить, что налоговые книжки неработающих пенсионеров переданы в VSAA.

VID поясняет, что налоговые книжки 60 пенсионеров не были в распоряжении VSAA по разным причинам. Например, если люди за эти годы сами изъяли их из VSAA и не указали в системе EDS агентство как основное место получения дохода. Это могло произойти по разным причинам - например, если, уже находясь на пенсии, человек временно устроился на работу или по другим причинам, поясняет ведомство.

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