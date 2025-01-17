Рижское самоуправление установило новые модули уличной торговли, и в пятницу, 17 января, их осмотрели депутаты столичной думы. Хотя проект обещал стать современным решением для нужд торговцев, уже выявились его существенные недостатки, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В новых киосках для уличной торговли нашли дефекты: в Рижской думе обещают все исправить
В нескольких киосках уже видны проблемы, связанные с конструкцией: например, из креплений выпала часть болтов. Торговцы скептически относятся к удобству модулей, указывая на ограниченное пространство для выкладки товаров и ветер, который дует с боков. Кто-то предлагает натянуть пленку или установить стекло.
Представитель Рижской думы Андрис Лишманис заверил, что дефекты замечены и будут устранены производителем.
"Да, установлены зимой, это не предполагалось, предполагалось, что в мае. Производитель не смог доставить в срок. Что касается дефектов, то все они были зафиксированы, есть акт, и он будет отправлен производителю, чтобы все исправили".
Модули расположены во многих районах Риги. Люди могут продавать продукты, которые они сами вырастили, собрали или изготовили. Плата за пользование модулем составляет 2 евро в день.
На данный момент установлено 22 модуля, а к концу 2026 года планируется установить еще 44, чтобы заменить устаревшие торговые точки.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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