Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео В новых киосках для уличной торговли нашли дефекты: в Рижской думе обещают все исправить

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новые киоски на улицах Риги
Новые киоски на улицах Риги Фото: Rīgas dome

Рижское самоуправление установило новые модули уличной торговли, и в пятницу, 17 января, их осмотрели депутаты столичной думы. Хотя проект обещал стать современным решением для нужд торговцев, уже выявились его существенные недостатки, сообщает TV3 Ziņas.

В нескольких киосках уже видны проблемы, связанные с конструкцией: например, из креплений выпала часть болтов. Торговцы скептически относятся к удобству модулей, указывая на ограниченное пространство для выкладки товаров и ветер, который дует с боков. Кто-то предлагает натянуть пленку или установить стекло.

Представитель Рижской думы Андрис Лишманис заверил, что дефекты замечены и будут устранены производителем.

"Да, установлены зимой, это не предполагалось, предполагалось, что в мае. Производитель не смог доставить в срок. Что касается дефектов, то все они были зафиксированы, есть акт, и он будет отправлен производителю, чтобы все исправили".

Модули расположены во многих районах Риги. Люди могут продавать продукты, которые они сами вырастили, собрали или изготовили. Плата за пользование модулем составляет 2 евро в день.

На данный момент установлено 22 модуля, а к концу 2026 года планируется установить еще 44, чтобы заменить устаревшие торговые точки.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх