Когда в 2018 году умер последний корги королевы Елизаветы II, она твердо решила, что настал конец ее увлечению собаками. На протяжении десятилетий Елизавета II была окружена большим и маленькими питомцами, поэтому жизнь без животных в доме казалась ей скучной и одинокой.

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Хотя королева пообещала больше не брать себе жизнерадостных корги, недавние события заставили ее изменить решение, и теперь ее будни скрашивают два новых четвероногих корги, сообщает британская пресса.

"Корги энергичны, верны и очень любвеобильны, и они никогда не подводили королеву", - сказал изданию The Sun биограф королевской семьи Пенни Джунор. "И, конечно же, корги никогда не будут давать интервью Америке".

Букингемский дворец не оспаривали сообщение The Sun, но отказался предоставить дополнительную информацию о собаках.

Любовь Елизаветы к корги пришла еще в детстве, когда ее отец, король Джлрдж VI, подарил ей корги на ее шестой день рождения, которого она назвала Доки.