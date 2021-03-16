Даже если отказались другие: добровольно привиться вакциной AstraZeneca нельзя

На заседании министр юстиции Янис Борданс поинтересовался, могут ли вакцинироваться этой вакциной добровольно люди вместо тех, кто отказался от вакцины AstraZeneca.

Хенкузенс подчеркнул, что действует рекомендация не использовать вакцину этого производителя, утвержденная компетентными учреждениями.

Со своей стороны премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что правительство не принимает решения о том, разрешать или запрещать прививаться вакцинами конкретных производителей, поскольку это решение входит в компетенцию ZVA и Европейского агентства лекарственных средств.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также указал, что решения о безопасности лекарств принимает ZVA, а не политики. 6

Несколько известных людей в социальных сетях отреагировали на решение ответственных органов временно приостановить использование вакцины AstraZeneca, потребовав добровольно прививать ею всех желающих. Они считают решение властей необоснованным, готовы пойти на риск и привиться вакциной AstraZeneca.

Например, специалист по питанию Ксения Андриянова по поводу этого решения заявила: "Когда политики принимают решение о медицине. Интересно, что бы они сделали, если бы увидели данные о связи тромбов с комбинированной оральной контрацепцией?".