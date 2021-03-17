Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии

Видео ⟩ В России при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

ФОТО: Foto: Maksim Kozlov / pixabay.com

Четверо детей погибли и два других человека доставлены в больницу в результате пожара, произошедшего в ночь на среду, 17 марта в жилом деревянном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Пожар начался в одной из квартир двухэтажного дома, в ней тогда находились пятеро детей и их бабушка. Площадь возгорания составила примерно 50 кв. м.

Погибшими оказались четверо детей в возрасте 2, 5, 10 и 17 лет. Ребенок 12 лет и бабушка получили травмы, но остались в живых, они госпитализированы.

По данным МЧС России, многодетной семье выдали пожарные извещатели, но они не были установлены.

"Матери в квартире не было, как и дымовых пожарных извещателей, которые выдавались по краевой программе помощи многодетным семьям. Датчики должны были быть установлены в квартире в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам этого сделано не было, как следствие, погибли дети", - гласит пресс-релиз МЧС.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности. 

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