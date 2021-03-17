Видео ⟩ В России при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

Пожар начался в одной из квартир двухэтажного дома, в ней тогда находились пятеро детей и их бабушка. Площадь возгорания составила примерно 50 кв. м.

Погибшими оказались четверо детей в возрасте 2, 5, 10 и 17 лет. Ребенок 12 лет и бабушка получили травмы, но остались в живых, они госпитализированы.

По данным МЧС России, многодетной семье выдали пожарные извещатели, но они не были установлены.

"Матери в квартире не было, как и дымовых пожарных извещателей, которые выдавались по краевой программе помощи многодетным семьям. Датчики должны были быть установлены в квартире в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам этого сделано не было, как следствие, погибли дети", - гласит пресс-релиз МЧС.