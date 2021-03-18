Чт, 18.03.2021
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Всемирная организация здравоохранения

Забытые Богом: самые живописные заброшенные церкви Латвии
Часть 1

В Латвии много особенных мест. Одни привлекают природными пейзажами и утонченной архитектурой, другие - многовековой историей и людьми, любящими свое дело и край, в котором они родились и живут. 

Но есть необыкновенная категория мест - руины, развалины, "заброшки"... Когда-то здесь кипела жизнь и, возможно, решались важные для нашей страны вопросы. И если время, как правило, не щадит сами постройки, то энергетика места способна сохраняться веками. Особенно если речь идет о церквях, монастырях или соборах, куда люди приходили с самым сокровенным и личным. 

Мы собрали несколько заброшенных церквей Латвии, которые непременно стоит увидеть, пока они окончательно не превратились в руины.

Развалины церкви Гриезе (Griezes baznīca)

Расстояние от центра Риги: 163 км

Что посмотреть рядом: шлюзы мельничного пруда в Эзере, замок поместья Яунауце 

Церковь построена в 1580 году, и, несмотря на несколько реконструкций, большую часть своей роскоши она все-таки потеряла. Если снаружи постройка (вернее, то, что от нее осталось) не кажется слишком уж примечательной и достойной большего внимания, чем любая другая "заброшка", то оказавшись внутри - ощущаешь всю мощь этого места. Взять хотя бы сохранившееся огромное изображение Христа, который будто смотрит прямо на тебя, где бы ты ни стоял.

Несмотря на отсутствие крыши и окон, раз в месяц здесь проходят церковные службы, а иногда даже венчания и крещения. Само здание постепенно реставрируется, поэтому здесь, в отличие от большинства заброшенных мест, особенно чувствуешь жизнь.

Церковь Спаса Преображения в Сунтажи (Suntažu pareizticīgo baznīcas drupas)

Расстояние от центра Риги: 57 км

Что посмотреть рядом: Сунтажская усадьба, заповедник "Большие Кангари"

По сравнению с другими местами, представленными в данной подборке, этот объект относительно новый - церковь была построена в 1909 году. Дом из красного кирпича с луковичными куполами несколько десятилетий был украшением прихода. Однако в последние годы здание церкви никак не использовалось и никем не поддерживалось в порядке, в результате чего постепенно превратилось в руины. Нет ни окон, ни крыши, стены полуразрушены, старые купола, потеряв опору, вот-вот рухнут вниз. 

Галгауская православная церковь Св. Яниса 

Расстояние от центра Риги: 175 км

Что посмотреть рядом: заброшенный Белый дворец в Гулбене, усадебный комплекс поместья Ранкас

В Галгауской волости, на юге Гулбенского края, посреди густого леса и некошеных лугов стоит полуразрушенное здание с распахнутой настежь дверью. Это место настолько атмосферное, что кажется, если встать от него в нескольких метрах и ненадолго замолчать, свозь шум деревьев и завывания ветра можно услышать еще недавно звучавший здесь бой колокола и почуять аромат ладана. На самом же деле, когда именно в церкви перестали проходить службы, сказать сложно, так как в источниках много противоречивой информации - в одних упоминается 1960 год, в других - 1985-й.

Очевидно только одно - если бы нашумевший российский сериал "Топи" снимали в Латвии, создатели фильма вряд ли смогли найти более подходящие декорации для изображения мистического монастыря, куда так стремятся попасть герои фильма. Как любое "святое место", эта церковь хранит истории, которые, вероятно, никогда уже не будут раскрыты до конца. 

Православная церковь Сретения Господня в Лидере (Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca)

Расстояние от центра Риги: 149 км

Что посмотреть рядом: Мемориальный музей Карлиса Скалбе, Вестиенское поместье, заброшенная церковь воздвижения Креста Господня

В области Мадоне находятся целых 5 заброшенных церквей. Одна из них - православная церковь Сретения Господня - некогда восхищавшая своим величием, теперь - пострадавшая от течения времени. Построенная в 1872 году, окончательно свою деятельность церковь прекратила в 1995-м, когда община не смогла собрать деньги на ремонт здания. Надо сказать, что некоторые элементы здесь до сих пор в хорошем состоянии и заслуживают отдельного внимания.

Напоминаем, что гулять по заброшенным объектам может быть опасно для здоровья и жизни. Многие постройки находятся в аварийном состоянии. Будьте бдительны и аккуратны! 

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