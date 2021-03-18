Забытые Богом: самые живописные заброшенные церкви Латвии

Но есть необыкновенная категория мест - руины, развалины, "заброшки"... Когда-то здесь кипела жизнь и, возможно, решались важные для нашей страны вопросы. И если время, как правило, не щадит сами постройки, то энергетика места способна сохраняться веками. Особенно если речь идет о церквях, монастырях или соборах, куда люди приходили с самым сокровенным и личным.

Мы собрали несколько заброшенных церквей Латвии, которые непременно стоит увидеть, пока они окончательно не превратились в руины.

Развалины церкви Гриезе (Griezes baznīca)

Расстояние от центра Риги: 163 км

Что посмотреть рядом: шлюзы мельничного пруда в Эзере, замок поместья Яунауце

Церковь построена в 1580 году, и, несмотря на несколько реконструкций, большую часть своей роскоши она все-таки потеряла. Если снаружи постройка (вернее, то, что от нее осталось) не кажется слишком уж примечательной и достойной большего внимания, чем любая другая "заброшка", то оказавшись внутри - ощущаешь всю мощь этого места. Взять хотя бы сохранившееся огромное изображение Христа, который будто смотрит прямо на тебя, где бы ты ни стоял.

Несмотря на отсутствие крыши и окон, раз в месяц здесь проходят церковные службы, а иногда даже венчания и крещения. Само здание постепенно реставрируется, поэтому здесь, в отличие от большинства заброшенных мест, особенно чувствуешь жизнь.

Церковь Спаса Преображения в Сунтажи (Suntažu pareizticīgo baznīcas drupas)

Расстояние от центра Риги: 57 км

По сравнению с другими местами, представленными в данной подборке, этот объект относительно новый - церковь была построена в 1909 году. Дом из красного кирпича с луковичными куполами несколько десятилетий был украшением прихода. Однако в последние годы здание церкви никак не использовалось и никем не поддерживалось в порядке, в результате чего постепенно превратилось в руины. Нет ни окон, ни крыши, стены полуразрушены, старые купола, потеряв опору, вот-вот рухнут вниз.

Галгауская православная церковь Св. Яниса

Расстояние от центра Риги: 175 км

Что посмотреть рядом: заброшенный Белый дворец в Гулбене, усадебный комплекс поместья Ранкас