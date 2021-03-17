ELVI и CITRO объединяются, чтобы представлять интересы розничных торговцев Латвии

"В настоящее время в Латвии внедряется депозитная система, которая существенно повлияет как на среду магазинов, так и на работу торговых мест, к тому же пандемия ясно дала понять необходимость объединиться с другими участниками рынка для совместной защиты интересов, поэтому было принято решение создать неправительственную организацию. Ближайшие планы общества связаны с защитой интересов покупателей и торговцев при создании удобной депозитной системы, в будущем общество планирует реализовать и другие проекты, которые будут способствовать развитию качественной и устойчивой среды розничной торговли в Латвии, особенно в регионах", - комментирует председатель правления "Общества розничных торговцев Латвии", коммерческий директор SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне,

"Создание "Общества розничных торговцев Латвии" позволяет объединить наш опыт и знания, чтобы вместе решать актуальные для отрасли вопросы. Я считаю, что в сотрудничестве местных компаний кроется большой потенциал, и что мы можем достичь гораздо большего, работая вместе. Несомненно, внедрение депозитной системы по всей Латвии - один из самых актуальных долгосрочных проектов в сфере торговли, где розничные торговцы играют важную роль во внедрении и обеспечении устойчивой системы. Именно поэтому для нас чрезвычайно важно быть вовлеченными в принятие решений уже с самого первого дня", - объясняет представитель бренда CITRO, председатель правления SIA Latvian Retail Management Имант Келмерс,

"Общество розничных торговцев Латвии" было зарегистрировано в феврале этого года, ее учредителями являются держатель франшизы ELVI - компания SIA ELVI Latvija и владелец бренда CITRO - компания SIA Latvian Retail Management. Работу общества организует правление, избираемое общим собранием.