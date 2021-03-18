За прошедшие сутки выявлено 482 случая Covid-19, доля положительных результатов - 3%

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

один человек - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

восемь человек - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

За сутки сделано 16 008 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 902 человек, умер 1801 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7234 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 379,2 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 49 больных Covid-19, в том числе три человека переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось с 673 в среду до 658 человек в четверг.

У 585 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 73 - в тяжелой. 10