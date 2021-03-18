В Латвии вновь вырос уровень фактической безработицы

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), в феврале увеличился на 0,2 процентного пункта до 8,2%.

CSP также отмечает, что по сравнению с февралем 2020 года уровень фактической безработицы вырос на 1,5 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 1,9 процентных пункта.

В феврале 2021 года в Латвии было 87,5 тыс. безработных, что на 3,4 тыс. больше января и на 13,6 тыс. больше февраля 2020 года.