Чт, 18.03.2021
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В Латвии вновь вырос уровень фактической безработицы

Безработица ФОТО: Shutterstock

Уровень фактической безработицы в Латвии в конце февраля составил 9,1%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем в конце января, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), в феврале увеличился на 0,2 процентного пункта до 8,2%.

CSP также отмечает, что по сравнению с февралем 2020 года уровень фактической безработицы вырос на 1,5 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 1,9 процентных пункта.

В феврале 2021 года в Латвии было 87,5 тыс. безработных, что на 3,4 тыс. больше января и на 13,6 тыс. больше февраля 2020 года.

За 11 месяцев с момента объявления первого режима чрезвычайной ситуации количество безработных увеличилось на 10,9 тыс. по сравнению с мартом 2020 года, а с момента объявления второго режима чрезвычайной ситуации в ноябре 2020 года - на 12,8 тыс.

 
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