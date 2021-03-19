Видео ⟩ Компания друзей в Риге нарушила сразу несколько правил и была оштрафована на 5000 евро

Вечером в среду, 17 марта, патруль Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получил сообщение о том, что по улице Августа Деглава передвигается автомобиль Volkswagen Golf популярной платформы каршеринга, за рулем которого, вероятно, находится пьяный водитель. Поскольку в это время в непосредственной близости находилось несколько экипажей, машину быстро удалось обнаружить и задержать.

Кроме водителя, в машине находились еще четыре человека - трое мужчин и одна женщина. На вопрос полиции, не употреблял ли водитель алкоголь или какие-либо наркотические вещества, молодой человек ответил отрицательно.

Однако его реакция и действия заставили правоохранителей усомниться в правдивости его утверждений. 4

На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции, а также была установлена личность каждого пассажира, находившегося в машине. Выяснилось, что все члены компании живут в разных домохозяйствах, поэтому было решено возбудить дело о нарушении ограничений на собрания и оштрафовать каждого на 1000 евро.

Когда на место события прибыли сотрудники дорожной полиции, они начали осматривать транспортное средство, в котором были обнаружены остатки порошкообразного вещества. Однако прибывшие сотрудники Госполиции не стали его изымать, так как такого маленького количества вещества не хватило бы для экспертизы.

В свою очередь, сам водитель был доставлен в центр экспертизы, где констатировали, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.