Пт, 19.03.2021
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заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

Уволенные руководители Rīgas meži инвестировали 600 000 евро в здание
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ФОТО: Shutterstock

Члены правления муниципального ООО Rīgas meži подозреваются в несоразмерных и непрозрачных тратах из-за решения вложить 600 000 евро в одно из зданий экологического образовательного проекта "Заля класе", заявили представители Рижской думы, комментируя увольнение руководителя Rīgas meži Айвара Тауриньша и члена правления Юриса Бушкевица.

В настоящее время на предприятии проводится аудит.

"Не так давно я получил сообщение, довольно подробное. Ознакомившись с ним, я засекретил, анонимизировал его, чтобы защитить предоставившего его человека, и передал сообщение официальным лицам", - рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис.

По словам заместителя исполнительного директора Риги Риты Логиной, в заявлении содержится информация, свидетельствующая о бесхозяйственных действиях и расточительстве.

Председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдмунд Цепуритис признал, что сотрудничество с Rīgas meži было трудным.

"Когда мы пригласили в комитет представителей Rīgas meži, мы хотели обсудить инвестиции в критическую инфраструктуру, но предприятие представило грандиозные инвестиционные планы, которые не соответствуют целям самоуправления", - сказал он.

Полученное мэром сообщение усилило подозрения в том, что руководство Rīgas meži обращается со средствами самоуправления как с собственными. По словам депутата, в сообщении содержится информация об очень крупных несбалансированных инвестициях в одно отдельное здание в рамках проекта Zaļā klase. Здание расположено рядом с оленьим питомником недалеко от Огрского лесничества. Постройка визуально напоминает охотничий домик, что вызывает сомнения в ее предназначении.

Вложения в здание в основном сделаны в 2019 и 2020 годах, они не отражены в открытой отчетности, подготовленной для держателя долей капитала. В прошлом году прибыль Rīgas meži значительно снизилась, а бюджет на 2020 год был утвержден только в 2021 году.

"Конкретное здание - лишь одно из нескольких, где проводится экологическое просвещение. Центральное здание находится в другом месте на территории лесничества. Из четырех зданий, в которых я был, остальные очень простые, аскетичные, соответствующие масштабу проекта", - сказал Цепуритис.

Внешний вид сомнительного здания указывает на то, что оно лучше подходит для частных развлекательных мероприятий, чем для экологического просвещения. Некоторые предметы мебели и оборудования в здании можно отнести к категории эксклюзивных.

Стакис, говоря о будущем проекта Zaļā klase, заявил, что на данный момент сложно комментировать ситуацию и нужно дождаться результатов аудита. Новые члены правления Rīgas meži должны быть выбраны в конкурсном порядке.

Тауриньш подтвердил агентству LETA, что уволен, но не получил полной информации о том, почему было принято такое решение.

По данным с сайта Rīgas meži, целью проекта Zaļā klase является просвещение и информирование общественности, особенно молодежи, о лесах и их значении в Латвии.

Проект реализуется в несколько этапов на территории Даугавского лесничества Rīgas meži в Огре.

Тауриньш занимал должность председателя правления Rīgas meži с момента основания предприятия в 2008 году.

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