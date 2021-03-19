На установку вентиляции в школах могут потратить 7 млн евро
На установку вентиляции в учебных заведениях может быть выделено около 7 млн евро, заявил министр финансов Янис Рейрс на заседании группы стратегического управления.
На установку вентиляции в учебных заведениях может быть выделено около 7 млн евро, заявил министр финансов Янис Рейрс на заседании группы стратегического управления.
Министр сообщил, что в четверг Кабинет министров выделил министерствам 212 млн евро, а 7 млн евро из запланированных ранее на эти цели 219 млн остались нераспределенными. Министерство образования и науки планирует подготовить соответствующее предложение.
- сказал Рейрс.
Важность вентиляции в уменьшении распространения Covid-19 была признана многими участниками группы стратегического управления.
Как указал министр экономики Янис Витенбергс, данные свидетельствуют о минимальной заболеваемости Covid-19 в больших производственных помещениях с хорошей вентиляцией, в то время как гораздо более высокая заболеваемость наблюдается в администрациях этих предприятий, где сотрудники сидят в небольших офисах.