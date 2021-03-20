На заметку ⟩ Как в балтийских столицах отличаются тенденции цен на топливо?

В конце рабочей недели дороже всего бензин и дизельное топливо стоили в Таллине, а дешевле всего - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо остались стабильными и в пятницу составили 1,274 евро и 1,174 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,3% - до 1,227 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 5,8% и составила 1,117 евро за литр.

В Таллине цена бензина 95-й марки выросла на 3% - до 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 1,6% - до 1,239 евро за литр.