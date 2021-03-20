Сб, 20.03.2021
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На заметку ⟩ Как в балтийских столицах отличаются тенденции цен на топливо?

АЗС Circle K ФОТО: Zane Bitere / LETA

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии были отмечены различные тенденции изменения цен на топливо, в Риге цены на топливо не изменились, в Таллине - выросли, а в Вильнюсе - уменьшились, свидетельствуют обобщенные данные агентства LЕТА.

В конце рабочей недели дороже всего бензин и дизельное топливо стоили в Таллине, а дешевле всего - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо остались стабильными и в пятницу составили 1,274 евро и 1,174 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,3% - до 1,227 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 5,8% и составила 1,117 евро за литр.

В Таллине цена бензина 95-й марки выросла на 3% - до 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 1,6% - до 1,239 евро за литр.

Цены на автогаз во всех столицах стран Балтии остались стабильными. В Риге литр автогаза в пятницу стоил 0,615 евро, в Вильнюсе - 0,619 евро, а в Таллине - 0,7 евро.

 
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