Финляндии и другим странам ЕС предлагались несуществующие вакцины на сумму 14 миллиардов евро

Преступники пытались продать несуществующие вакцины против Covid-19 в Европейском союзе на общую сумму 14 миллиардов евро. Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Исполнительный директор бюро Вилле Итяля сообщил финской телекомпании Yle, что в бюро также есть информация о попытках обмануть подобным образом Финляндию.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - говорит Итяля.

Исполнительный директор OLAF не может комментировать, откуда могут поступать такие предложения, но расследование по этому делу продолжается и ведется финскими правоохранительными органами.

Однако Вилле Итяля отметил, что исполнители таких схем мошенничества в основном вовлечены в организованную преступность и действуют из третьих стран. OLAF раскрыла мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получившие такие предложения, обратились в Европейскую комиссию.