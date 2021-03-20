Сб, 20.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Финляндии и другим странам ЕС предлагались несуществующие вакцины на сумму 14 миллиардов евро

ФОТО: europost.eu

Вилле Итяля, глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), отмечает, что предложения мошенников выглядят реалистично, но на самом деле самих вакцин нет.

Преступники пытались продать несуществующие вакцины против Covid-19 в Европейском союзе на общую сумму 14 миллиардов евро. Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Исполнительный директор бюро Вилле Итяля сообщил финской телекомпании Yle, что в бюро также есть информация о попытках обмануть подобным образом Финляндию.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - говорит Итяля.

Исполнительный директор OLAF не может комментировать, откуда могут поступать такие предложения, но расследование по этому делу продолжается и ведется финскими правоохранительными органами.

Однако Вилле Итяля отметил, что исполнители таких схем мошенничества в основном вовлечены в организованную преступность и действуют из третьих стран. OLAF раскрыла мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получившие такие предложения, обратились в Европейскую комиссию.

Мы изучили предложения и обнаружили, что за ними стояли преступники. Предложения хорошо написаны и выглядят вполне реальными, но никаких вакцин нет и в основе всего этого - организованная преступность", - объясняет Итяля.

НАВЕРХ
Back