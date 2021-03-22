В России по подозрению в получении взятки арестован губернатор Пензенской области

В Москве на два месяца арестовали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева - его обвиняют в получении взяток от фармацевтического холдинга. Дело будут рассматривать в Москве. Накануне его и других фигурантов доставили в столицу, сейчас они находятся в изоляторе на Петровке, 38. О задержании Белозерцева стало известно накануне. По версии следствия, в 2020 году он через посредников получил взятки на сумму больше 31 миллиона рублей (около 350 тыс. евро). Давали взятки, предположительно, основатель группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена и директор компании, входящий в холдинг "Биотэк"