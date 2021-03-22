Пн, 22.03.2021
Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: "Славься, Отечество наше свободное". Просто восторг Алексей Навальный
Алексей Навальный

В России по подозрению в получении взятки арестован губернатор Пензенской области

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки.
  • Ежегодно в России расхищают миллионы доз нефти - часто под покровительством ФСБ.
  • Европе не нужен "Спутник V". В ЕС заявили, что к лету получат более трехсот миллионов доз других вакцин. В России считают, что Европа настроена к препарату несправедливо из-за его происхождения

В Москве на два месяца арестовали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева - его обвиняют в получении взяток от фармацевтического холдинга. Дело будут рассматривать в Москве. Накануне его и других фигурантов доставили в столицу, сейчас они находятся в изоляторе на Петровке, 38. О задержании Белозерцева стало известно накануне. По версии следствия, в 2020 году он через посредников получил взятки на сумму больше 31 миллиона рублей (около 350 тыс. евро). Давали взятки, предположительно, основатель группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена и директор компании, входящий в холдинг "Биотэк"

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 22.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back