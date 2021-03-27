В Латвии - 602 новых случая Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,1%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 602 новых случая Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 602 новых случая Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.
С начала пандемии в Латвии умерло 1872 человека с Covid-19, что составляет 1,86% общего количества зараженных.
За сутки сделано 14 627 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболело 7232 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,1 случая на 100 000 населения.