Сб, 27.03.2021
Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле Ольга Михайлова, адвокат Навального
Ольга Михайлова, адвокат Навального

В Латвии - 602 новых случая Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,1%
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ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 602 новых случая Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

  • два человека - в возрасте 60-69 лет;
  • один человек - в возрасте 70-79 лет;
  • два человека - в возрасте 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 1872 человека с Covid-19, что составляет 1,86% общего количества зараженных.

За сутки сделано 14 627 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболело 7232 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,1 случая на 100 000 населения.

 
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