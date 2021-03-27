В Латвии - 602 новых случая Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,1%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

два человека - в возрасте 60-69 лет;

один человек - в возрасте 70-79 лет;

два человека - в возрасте 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 1872 человека с Covid-19, что составляет 1,86% общего количества зараженных.

За сутки сделано 14 627 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.