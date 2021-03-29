В австралийском городе объявлен строгий карантин из-за семи случаев Covid-19
В австралийском городе Брисбен открыто семь новых случаев заражения Covid-19, из-за чего был объявлен трехдневный карантин, сообщает ВВС.
В австралийском городе Брисбен открыто семь новых случаев заражения Covid-19, из-за чего был объявлен трехдневный карантин, сообщает ВВС.
В столице штата Квинсленд, где проживает два миллиона человек, режим строгого карантина начнется в понедельник в 17:00 по местному времени.
В январе после обнаружения одного случая заражения в Брисбене также был объявлен трехдневный карантин.
Как и ранее, и в этот раз жителям Брисбена будет позволено покидать дом только по четырем причинам - для занятий спортом, для покупок, чтобы работать или заботиться о другом человека. Учеба в школах и работах в рамках возможного проходят удаленно. Большая часть магазинов и предприятий будет закрыта.
Вместо того, чтобы ограничениями снизить распространение вируса в обществе и не допустить перегрузки системы здравоохранения, эти островные государства решили полностью уничтожить вирус и облегчить ограничения на собрания, вместо этого строго контролируя въезжающих и объявляя короткие, но строгие карантины, когда открываются новые случаи заражения.
С момента окончания первой волны Covid-19 в Брисбене открывалось лишь совсем немного случаев местной трансмиссии вируса.
От должностных лиц сферы здравоохранения прозвучало допущение, что семь новых случаев могут быть связаны с врачом больницы, заболевшим две недели назад.