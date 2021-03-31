Всемирный банк назвал страны с самым большим долгом перед Россией: Беларусь должна более 8 млрд долларов

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Всемирный банк назвал страны с самым большим долгом перед Россией. Самый большой долг у Беларуси – более 8 миллиардов долларов. Как страна будет расплачиваться с Россией и за счет каких ресурсов?

Всемирный банк назвал страны, с самым большим долгом перед Россией

Всемирный банк впервые опубликовал информацию о двусторонней задолженности развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Об этом пишет РБК.

Согласно материалам банка, в конце 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам, в которые входят либо долги государств, либо долги юридических лиц, гарантированные государствами. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире.

Самым крупным должником России является Беларусь, задолжавшая 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. В декабре 2020 года Россия предоставила Беларуси еще один кредит на один миллиард долларов.

В списке крупнейших должников также находятся Бангладеш (2,4 миллиарда долларов), Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен (почти 1,1 миллиарда), Афганистан (849 миллионов), Сербия (769 миллионов), Украина (606 миллионов), Сирия (525 миллионов).

Африканские страны, помимо Египта, должны России 973 миллиона долларов на конец 2019 года. В список входят Сомали (418 миллионов долларов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Многие из них брали кредиты у СССР, но у Замбии и Мозамбика уже есть новые.

Минфин России, который отвечает за кредиты иностранным государствам, не публикует данные о должниках России, так как программу государственных кредитов описывают в секретных приложениях к федеральному бюджету, отмечает РБК.

В августе 2019 года, согласно исследованию РБК, самыми крупными должниками России оказались Беларусь (7,66 миллиарда долларов по состоянию на 1 июня 2019 года), Украина (3,7 миллиарда долларов) и Венесуэла (3,5 миллиарда долларов).

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Видео: ГЛАВНОЕ | 31.03.2021