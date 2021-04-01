За сутки подтверждено 638 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,5%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1913 человек с Covid-19.

За сутки в Латвии сделано 18 174 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 001 человека.