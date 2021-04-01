Чт, 1.04.2021
Если заболеваемость Covid-19 возрастет, недовольство общества усилится и правительству придется подумать, как отреагировать на это. Эгил Левитс
Эгил Левитс

За сутки подтверждено 638 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,5%

Тест на Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • семь человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1913 человек с Covid-19.

За сутки в Латвии сделано 18 174 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 001 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 372,1 случая на 100 000 жителей.

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