За сутки подтверждено 638 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
С начала пандемии в Латвии скончались 1913 человек с Covid-19.
За сутки в Латвии сделано 18 174 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 001 человека.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 372,1 случая на 100 000 жителей.