Фото и видео ⟩ На Рижском центральном рынке открылся центр вакцинации

Центр будет открыт, но процесс вакцинации там пока не начнется.

Его открытие финансируется из резервного фонда Рижской думы.

Галерея: Центр вакцинации на Рижском центральном рынке

Напомним, первые центры массовой вакцинации от Covid-19 начнут работу в восьми городах Латвии в субботу, 3 апреля.

В субботу с 10 часов утра будут доступны три центра вакцинации в Риге - в холле Кипсала, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. В это же время работу начнут и центры в Валмиерском культурном центре, посольстве Латгале Gors в Резекне, Даугавпилсском латышском культурном центре и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и в Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут работать до 18 часов.

В свою очередь, в Цесисе в бывшем магазине Super Netto процесс вакцинации начнется в воскресенье, 4 апреля, и продолжится в понедельник, 5 апреля. И этот центр будет работать с 10 до 18 часов.

Всего на пасхальные выходные в центрах массовой вакцинации будет доступно 9883 дозы вакцины. Больше всего доз планируется использовать в Риге - 5400. Меньше всего - 308 - выделено резекненским центрам. Относительно мало доз планируется использовать и в Даугавпилсе - всего 473.