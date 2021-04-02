Осьминог в Австралии дважды избил мужчину
Австралийский геолог Ланс Карлсон дважды стал жертвой осьминога, атаковавшего его в заливе Географа в Индийском океане, у южного побережья континента, Русская служба Би-би-си.
Австралийский геолог Ланс Карлсон дважды стал жертвой осьминога, атаковавшего его в заливе Географа в Индийском океане, у южного побережья континента, Русская служба Би-би-си.
Мужчина рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку. Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Но тут осьминог набросился на Ланса.
Спустя некоторое время после инцидента, геолог отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов. Вдруг осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами.
Карлсон окрестил моллюска "самым злым осьминогом в Заливе Географа";
Уже на берегу он обнаружил красное воспаление на шее и спине - следы ударов щупалец. Прежде работавший спасателем геолог не растерялся и попросил жену полить спину кока-колой.