Осьминог в Австралии дважды избил мужчину

Мужчина рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку. Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Но тут осьминог набросился на Ланса.

Спустя некоторое время после инцидента, геолог отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов. Вдруг осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами.

Карлсон окрестил моллюска "самым злым осьминогом в Заливе Географа"; 3