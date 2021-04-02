Самоизоляцию по-прежнему не нужно соблюдать, возвращаясь только из Ватикана и Исландии

В данный момент порог самоизоляции в Латвии составляет 50 случаев на 100 000 жителей. Этот показатель среди стран ЕС и ЕЗЭ ниже только в Ватикане и Исландии. В данный момент самая высокая заболеваемость - в Эстонии, где упомянутый показатель составляет 1364,1 случая на 100 000 жителей.

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему необходимо соблюдать, возвращаясь или проезжая транзитом через Сан-Марино, где сейчас второй по высоте показатель заболеваемости в Европе. Самоизоляцию также надо соблюдать, возвращаясь из Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Дании, Финляндии и Норвегии.

Что относится к странам за пределами ЕС и ЕЭЗ, самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны находятся среди тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.