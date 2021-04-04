С начала режима ЧС за нарушение ограничений выписано штрафов на 283 000 евро

С 9 ноября прошлого года по 30 марта текущего года было зарегистрировано 27 190 дел об административных правонарушениях за нарушение ограничений Covid-19. Всего было наложено штрафов на 283 616 евро, выплачено 250 432 евро.
За это время Государственная полиция также выдала 55 335 профилактических указаний.
Размер штрафа невелик по сравнению с суммами, потраченными Управлением внутренних дел на надбавки за работу по сдерживанию распространения Covid-19. Например, 4 марта правительство поддержало выделение 1 141 291 евро Министерству внутренних дел для выплаты премий полицейским и пограничникам за работу во время Covid-19. В прошлом на эти цели МВД также выделялись большие суммы.
Нарушение ограничений, введенных во время режима ЧС, может привести к штрафу от десяти до 2000 евро для физического лица и от 140 до 5000 евро для юридического лица.