С начала режима ЧС за нарушение ограничений выписано штрафов на 283 000 евро

С 9 ноября прошлого года по 30 марта текущего года было зарегистрировано 27 190 дел об административных правонарушениях за нарушение ограничений Covid-19. Всего было наложено штрафов на 283 616 евро, выплачено 250 432 евро.

За это время Государственная полиция также выдала 55 335 профилактических указаний.

Размер штрафа невелик по сравнению с суммами, потраченными Управлением внутренних дел на надбавки за работу по сдерживанию распространения Covid-19. Например, 4 марта правительство поддержало выделение 1 141 291 евро Министерству внутренних дел для выплаты премий полицейским и пограничникам за работу во время Covid-19. В прошлом на эти цели МВД также выделялись большие суммы.