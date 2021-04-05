В Пардаугаве, Болдерае и Кенгарагсе: как бесхозно простаивает социальное жилье в Риге

Хотя в очереди за квартирами стоят более 2500 малообеспеченных и многодетных семей, в последние годы Рига опаздывает с восстановлением социального жилья, и денег на ремонт сотен квартир не хватает.

Нехозяйственный подход и нарушения в течение десяти лет - так о запущенности жилого дома на 150 социальных квартир на улице Зиепью в Риге говорит Государственный контроль. Аудит пришел к выводу, что в управлении домами задействовано так много структур, что невозможно выяснить, кто несет ответственность за ущерб муниципалитету.

Согласно инвестиционному плану Риги, в Пардаугаве на улице Зиепью должно быть 150 социальных квартир. Однако свидетельств об инвестициях здесь нет, и неизвестно, когда муниципалитет приведет жилье в порядок, потому что у него нет денег.

Госконтроль выделил этот дом в качестве примера в своей проверке управления муниципальной собственностью Риги, в котором отсутствие стратегии и координации привело к ряду нехозяйственных решений. До 2011 года в пятиэтажном доме были общежития - отдельные комнаты с общими удобствами и кухней.

Начальник сектора Госконтроля Оскас Эрдманис указывает, что в 2011 году самоуправление решило освободить это здание от жителей, потому что там будет построено социальное жилье, но через три месяца в здании было приватизировано одно из помещений и был заключен договор купли-продажи, а еще через три года, в 2014-м, - было приватизировано еще одно помещение.

В результате муниципалитету пришлось выкупить переданные на приватизацию помещения и потратить на это не меньше 131 000 евро. Один частный собственник устроил на первом этаже муниципального дома квартиру, другой - кафе и баню.

Домом управлял Департамент жилья и окружающей среды, но в 2015 году был задействован Департамент имущества, которому было поручено выкупить приватизированное помещение. В то время заведующим отделом был Олег Буров ("Честь служить Риге"), который сказал: "С одним вопрос удалось решить довольно быстро, с другим - дольше, потому что собственница изначально отказалась продавать помещение самоуправлению по рыночной стоимости. Насколько я помню, мы ей угрожали, что подготовимся, внесем в Сейм законопроект об отчуждении, и в итоге она согласилась".

Уже тогда самоуправление опасалось, что в случае принудительного отчуждения Сейм и правительство могут выявить его непоследовательность и растрату средств. 2

Буров считает, что другого выхода, кроме как выкупить, не было, потому что проводить реконструкцию выгодно для объединенного объекта. У Бурова нет ответа, почему реконструкция не состоялась.

Вячеслав Степаненко, член партии Бурова, много лет возглавлял комитет по жилищному хозяйству и экологии, который отвечает за муниципальную жилищную политику. Он уже забыл о проблемах, из-за которых не смог получить деньги на реконструкцию социальных домов.