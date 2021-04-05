В Пардаугаве, Болдерае и Кенгарагсе: как бесхозно простаивает социальное жилье в Риге

Похожая история встречается еще в трех домах, из которых несколько лет назад выселили жителей.
В Болдерае на улицах Лиелупес и Доломита, а также на улице Прушу в Кенгарагсе. Бездомные наносили вред постройкам, пока муниципалитеты не замуровали там двери и окна.
Теперь они считаются законсервированными постройками.
Эрдманис отмечает, что в настоящее время в этих зданиях ничего не происходит: "Конечно, техническое состояние плохое. И в то же время, учитывая, что владеет этими зданиями, которые необходимо реконструировать, муниципалитет, он работает над новыми проектами - к примеру, на улице Межрозишу, - куда более дорогостоящими, чем ремонт уже существующих".
Муниципалитет потратил 17 миллионов евро на комплекс зданий на улице Межрозишу. Этих денег хватило бы на восстановление всех четырех зданий, получив таким образом несколько сотен квартир.
Но эти деньги Департамент жилищного строительства и окружающей среды не может получить годами.
Департаменту жилищного строительства и окружающей среды также принадлежит более 260 пустующих квартир в других многоквартирных домах, которые необходимо отремонтировать и передать многодетным семьям, сиротам или одиноким пенсионерам. Денег на ремонт этих домов тоже никогда не хватало.
В этом году на развитие выделено больше денег, и в ведомстве надеются отремонтировать и передать жильцам 120 квартир. Также были получены деньги на разработку проектов реконструкции трех зданий.
Ингрида Мутянко, начальник отдела управления Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, "частично согласна" с тем, что раньше жилищное строительство не было приоритетом. "Но сейчас дело обстоит так, что нам выделено больше средств, чем обычно, и мы работаем. Ремонтируем, перестраиваем, надеюсь, что в ближайшее время самоуправление Риги перестроит все эти общежития и у нас больше не будет общежитий с длинными коридорами и маленькими комнатками. Это наша цель", - говорит Мутянко.
Эдмунд Цепуритис, новый глава Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, обещает, что в будущем жилищное строительство будет приоритетом. У Риги нет собственных денег, поэтому надеемся на европейские фонды.
"Главное, что показал отчет Госконтроля, - это то, что мы обнаружили, что в Риге не хватает или в принципе не существует жилищной политики. Мы очень быстро поняли, что в приоритете должно быть восстановление тех зданий, которые в настоящее время пустуют, что ухудшает окружающую их среду", - объяснил Цепуритис.
"Это также важная часть нашего плана: сколько мы можем обновлять каждый год, чтобы не планировать слишком много", - добавил председатель комитета.
Новая дума планирует восстановить здания либо в следующем году, либо в 2023-м, но до тех пор муниципальная собственность будет продолжать ухудшать окружающую среду, наносить ущерб ландшафту и привлекать бездомных.