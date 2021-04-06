Банк-банкрот продает принадлежащее ему здание гостиницы в Риге по стартовой цене в 3 млн евро

Недвижимость представляет собой земельный участок площадью 3163 кв. м., на котором расположено здание гостиницы.
Оценка недвижимости и начальная цена ценового запроса - три миллиона евро.
Желающие могут подать заявку до 30 апреля 2021 года.
Уже сообщалось, что деятельность PNB banka была приостановлена 15 августа 2019 года, а 12 сентября суд Видземского предместья города Риги объявил его неплатежеспособным. Виго Крастиньш назначен администратором процесса банкротства.
Деятельность PNB Bank была приостановлена, чтобы предотвратить утечку средств из банка.
15 августа 2019 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве прямого надзорного органа PNB Bank решил признать его финансовым учреждением, испытывающим финансовые трудности, в то время как Совет единой европейской резолюции решил не проводить санацию PNB Bank, что означает непринятие мер по стабилизации банка. В связи с этим было принято решение приостановить оказание финансовых услуг PNB banka, а также о недоступности вкладов. ЕЦБ, как прямой надзорный орган PNB Bank, принял такое решение, обнаружив, что банк не выполнил нормативные требования, и оценив финансовое положение банка.