Банк-банкрот продает принадлежащее ему здание гостиницы в Риге по стартовой цене в 3 млн евро

15 августа 2019 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве прямого надзорного органа PNB Bank решил признать его финансовым учреждением, испытывающим финансовые трудности, в то время как Совет единой европейской резолюции решил не проводить санацию PNB Bank, что означает непринятие мер по стабилизации банка. В связи с этим было принято решение приостановить оказание финансовых услуг PNB banka, а также о недоступности вкладов. ЕЦБ, как прямой надзорный орган PNB Bank, принял такое решение, обнаружив, что банк не выполнил нормативные требования, и оценив финансовое положение банка.