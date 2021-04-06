Знали ли вы, что в Латвии обитают два вида зайцев?

Чтобы привлечь внимание общественности к этому факту, Национальный музей природы в этом году даже выбрал зайца в качестве животного года, в понедельник, 5 апреля, рассказали в выпуске Dienas ziņas на LTV.

Многие до сих пор часто думают, что в Латвии обитает один вид зайцев, который летом серый, а зимой белеет. Но это не так! Более "старый" из них - заяц-беляк, который обитает здесь с конца ледникового периода. А более встречаемый серый заяц обитает на территории Латвии только с XVII века, когда с развитием сельского хозяйства расширились открытые ландшафты, которые ему нравятся.

Зайцы - большие мастера маскировки. Шерсть серого зайца сливается с прошлогодней травой, и, чтобы его разглядеть, нужно обладать отличным зрением. В свою очередь, заяц-беляк, которого в снегу практически не видно, как раз сейчас начал менять свою "белую шубку". Он становится крапчатым, как пасхальное яйцо, но в вскоре станет того же цвета, что и его серые собратья.

"Белому зайцу в последние годы становится все труднее и труднее. Теперь, когда у нас меньше снега, у зайца больше нет фона, на котором можно хорошо спрятаться. Следовательно, заяц-беляк - более боязливый. В природе его теперь легче увидеть хищникам. Если зайца удалось заметить в природе, то, скорее всего, вам удастся его разглядеть, подойдя поближе. Он очень долго сидит в ожидании, что будет. Может, вы уйдете. Только когда подходите довольно близко, он вскакивает и удирает", - рассказал представитель Лигатненских природных троп Валтер Кинна.

Это интересно! По данным Центрального статистического управления, в Латвии насчитывается более 26 тысяч серых зайцев и 10 тысяч зайцев-беляков.

О зайцах существует множество интересных фактов и столько же мифов. Например, зайцы не роют пещеры, это делают кролики.

В опасные моменты заяц может развивать большую скорость - до 50 километров в час.