Больше трети латвийских домохозяйств в прошлом году не имели накоплений

В то же время накопления 35,7% домохозяйств позволили бы им сохранять нынешний уровень жизни не дольше трех месяцев, а накопления 29,2% домохозяйств - три месяца или дольше.

CSP отмечает, что накопления домохозяйств зависят от доходов. Например, поддерживать нынешний уровень жизни за счет накоплений три месяца или дольше способны лишь 15,5% домохозяйств с самыми низкими доходами и 52,9% более зажиточных домохозяйств.

У 50,4% находящихся ниже порога бедности домохозяйств нет никаких накоплений. Сбережений еще 34,9% таких домохозяйств хватит менее чем на три месяца, а накоплений 14,8% домохозяйств - на три месяца и больше.

Среди домохозяйств выше порога бедности накоплений нет у 29,1%, накопления менее чем на три месяца имеются у 36%, а накопления на три месяца и больше - у 34,9%.

За порог бедности принимается 60% медианы эквивалентного дохода. В 2019 году порогом бедности для домохозяйства из одного человека в Латвии был 441 евро в месяц, а для домохозяйства из двух взрослых и двух детей - 927 евро в месяц.

У большей части (43,9%) одиноких пенсионеров старше 65 лет накоплений нет, однако, несмотря на небольшие доходы, у 36,3% одиноких пенсионеров имеются накопления, которых хватило бы менее чем на три месяца, а у 19,8% пенсионеров есть накопления, которых хватило бы на три месяца и больше.