Ср, 7.04.2021
Я не задумываюсь о том, что лично мне даст вакцина. Лично мне она даст прогресс для человечества в этой борьбе с пандемией. Это не какие-то там громкие слова, а действительно для меня цель, потому что в таких вопросах нужно задумываться чуть меньше о своей личной выгоде. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер

Минэкономики: поддержка для пострадавших из-за кризиса предприятий все еще в силе

Размер пособия в среднем колеблется от 15-20 евро. ФОТО: Мати Хийс / SL Õhtuleht

Государственная поддержка для пострадавших от кризиса Covid-19 предприятий остается в силе и по окончании чрезвычайного положения, сообщили агентству LЕТА в Министерстве экономики.

Хотя со среды чрезвычайное положение в стране отменено, поддержка будет доступна предприятиям до тех пор, пока действуют установленные правительством ограничения на экономическую деятельность для ограничения распространения Covid-19.

"У части предпринимателей значительное падение доходов произошло еще в первой половине прошлого года, и они полноценно не возобновили свою работу по сей день. Поэтому мы пересмотрели, улучшили и адаптировали все программы в связи с кризисом из-за Covid-19, чтобы поддержка действительно достигала цели - помогать предпринимателям в этот сложный период сохранить рабочие места и удержать работников, выдержать кризис и после него продолжить хозяйственную деятельность", - подчеркнул министр экономики Янис Витенбергс.

Минэкономики напоминает, что до 15 апреля этого года предприниматели, самозанятые лица и плательщики патентной платы могут подать заявки на получение поддержки за март.

Заявку на пособие по простою могут подать работодатели, самозанятые лица и плательщики патентной платы, чей доход от экономической деятельности за конкретный месяц, то есть в марте, снизился не менее чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом в августе, сентябре и октябре 2020 года, когда предприятие фактически работало, или уменьшился не менее чем на 30% по сравнению с доходом соответствующего месяца 2019 года. Эти же критерии действуют для получения помощи в виде зарплатных субсидий для частично занятых работников.

Заявку на грант оборотных средств могут подать работодатели, спад оборота которых за соответствующий месяц, то есть в марте, соответствует одному из критериев, например, оборот упал не менее чем на 20% по сравнению со среднемесячным оборотом в августе, сентябре и октябре 2020 года, когда предприятие фактически работало, или уменьшился не менее чем на 30% по сравнению с оборотом соответствующего месяца 2019 или 2020 года.

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