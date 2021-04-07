Минэкономики: поддержка для пострадавших из-за кризиса предприятий все еще в силе

Хотя со среды чрезвычайное положение в стране отменено, поддержка будет доступна предприятиям до тех пор, пока действуют установленные правительством ограничения на экономическую деятельность для ограничения распространения Covid-19.

"У части предпринимателей значительное падение доходов произошло еще в первой половине прошлого года, и они полноценно не возобновили свою работу по сей день. Поэтому мы пересмотрели, улучшили и адаптировали все программы в связи с кризисом из-за Covid-19, чтобы поддержка действительно достигала цели - помогать предпринимателям в этот сложный период сохранить рабочие места и удержать работников, выдержать кризис и после него продолжить хозяйственную деятельность", - подчеркнул министр экономики Янис Витенбергс.

Минэкономики напоминает, что до 15 апреля этого года предприниматели, самозанятые лица и плательщики патентной платы могут подать заявки на получение поддержки за март.

Заявку на пособие по простою могут подать работодатели, самозанятые лица и плательщики патентной платы, чей доход от экономической деятельности за конкретный месяц, то есть в марте, снизился не менее чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом в августе, сентябре и октябре 2020 года, когда предприятие фактически работало, или уменьшился не менее чем на 30% по сравнению с доходом соответствующего месяца 2019 года. Эти же критерии действуют для получения помощи в виде зарплатных субсидий для частично занятых работников.